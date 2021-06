Germania-Ungheria 2-2: tedeschi agli ottavi con il brivido. Magiari fuori con onore

2-2 a Monaco di Baviera tra Germania e Ungheria, ma la squadra di Loew ha rischiato l'eliminazione: Havertz e Goretzka salvano i tedeschi.

La Germania rischia grosso contro la coriacea Ungheria del c.t. italiano Rossi: finisce 2-2 a Monaco di Baviera con i tedeschi due volte sotto, ma abili a rimontare. La squadra magiara viene eliminata, ma esce tra gli applausi: sconfitta solo nel finale contro il Portogallo, pari con Francia e Germania. I tedeschi, invece, dopo la bella vittoria contro il Portogallo, fanno un passo indietro: si qualificano come seconda e affronteranno l'Inghilterra, in un ottavo di finale dall'indubbio fascino.

L'Ungheria parte bene all'11' trova il gol con Szalai abile a mettere in rete con un bel colpo di testa su cross di Sallai. La Germania reagisce e sfiora il gol con Hummels (traversa) e Ginter. L'Ungheria tiene bene il campo e agisce in contropiede, la Germania, invece, non riesce a dispiegare la propria azione offensiva. Ripresa ancora più scoppiettante con Germania in attaccco, ma Ungheria pericolosissima in contropiede. Al 62' palo esterno di Sallai su punizione, poco dopo arriva il gol del pareggio di Havertz (grande ingenuità di Hummels). Nemmeno il tempo di esultare, arriva il gol dell'Ungheria con Szalai che approfitta di un'incertezza difensiva della Germania e mette in rete. La squadra di Loew sull'orlo del baratro, ma è Goretzka a trovare il pari nel finale. Minuti conclusivi palpitanti, ma il risultato non cambia.