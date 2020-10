Germania-Svizzera dove vederla: Mediaset o Rai? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Germania cerca la prima vittoria in Nations League contro la Svizzera: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

GERMANIA-SVIZZERA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 13 ottobre 2020

13 ottobre 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Canale 20

Canale 20 Streaming: Mediaset Play

Entrambe protagoniste nel Gruppo 4 della Lega A di UEFA , Germania e Svizzera tornano a sfidarsi in un match valido per la quarta giornata della fase a gironi del torneo.

La Germania arriva dalla vittoria sofferta, ma molto importante, contro l' : nonostante il goal di Malinovskyi, la formazione di Loew è passata con Goretzka e Ginter.

La Svizzera invece nella giornata di sabato ha perso contro la , con il goal di Oyarzabal, ma senza sfigurare. Contro la Germania sarà battaglia a viso aperto.

Le due squadre si sono già affrontate lo scorso 6 settembre al St. Jakob-Park di e in quell’occasione la sfida si chiuse con il risultato di 1-1. A rispondere alla rete iniziale di Gundogan, fu l’ex , Silvan Widmer con un goal nella ripresa.

Qui potete trovaretutte le informazioni per seguire Germania-Svizzera: dalle notizie sulle formazioni. a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO GERMANIA-SVIZZERA

Germania-Svizzera si giocherà martedì 13 ottobre 2020, appuntamento per le ore 20:45. Il teatro del match sarà il RheinEnergieStadion di Colonia, che potrebbe essere ancora vuoto: la città non ha ancora dato l'ok per riempire l'impianto al 20%.

Come diverse altre partite della Nations League,sarà visibile in diretta tv sulle reti Mediaset. In particolare il canale dii riferimento per la sfida sarà

Mediaset Play, il servizio di diretta di Mediaset, sarà la piattaforma di riferimento per seguire Germania-Svizzera. La piattaforma è disponibile su pc, notebook, smartphone, tablet, collegandosi al sito o scaricando l'app.

GERMANIA (4-3-3): Neuer; Klostermann, Rüdiger, Süle, Gosens; Kimmich, Kroos, Goretzka; Havertz, Werner, Gnabry.

SVIZZERA (3-5-2): Sommer; Elvedi, Schär, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Sow, Zuber; Mehmedi, Seferovic.