Germania-Spagna dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Germania e Spagna si affrontano nella prima giornata della UEFA Nations League: le info sulle formazioni e dove vedere le partita in tv e streaming.

GERMANIA-SPAGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: -

• Data: 3 settembre 2020

• Orario: 20.45

• Canale TV: 1

• Streaming: Mediaset Play

La seconda edizione della UEFA prende ufficialmente il via e propone subito una super sfida che mette di fronte due tra le più grandi potenze del calcio mondiale: Germania e Spagna.

Le due compagini sono state inserite nel Gruppo 4 della Lega A insieme a ed e si affronteranno in una gara valida per la prima giornata del torneo.

La UEFA Nations League 2020/2021 prende ufficialmente il via il 3 settembre e si concluderà tra settembre ed ottobre 2021 e Germania e Spagna sono tra le favorite d’obbligo per la vittoria finale del torneo. Ad imporsi nella prima edizione è stato il .

A livello di Nazionali maggiori, tedeschi ed iberici si sono sfidati in nove occasioni ed il bilancio è leggermente favorevole alla Germania (9 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte). L’ultimo confronto risale al 2018, quando si chiuse sull’1-1 un’amichevole disputatasi a Dusseldorf, mentre per l’ultima partita ufficiale bisogna tornare alla semifinale dei Mondiali del 2010, quando fu la Spagna ad imporsi per 1-0 grazie ad una rete di Carles Puyol.

Sia Germania che Spagna torneranno poi in campo il prossimo 6 settembre per sfidare nella seconda giornata del torneo rispettivamente Svizzera ed Ucraina.

Tutto su Germania-Spagna: dalle formazioni , a dove vedere la partita in tv e streaming .

ORARIO GERMANIA-SPAGNA

La sfida che vedrà protagoniste Germania e Spagna si disputerà giovedì 3 settembre 2020 alla Mercedes-Benz Arena di . Calcio d’inizio programmato alle ore 20.45.

Germania-Spagna, match valido per la prima giornata della UEFA Nations League, sarà trasmessa in diretta e in chiaro da Mediaset, più precisamente su Italia 1.

Germania-Spagna sarà visibile anche in attraverso dispositivi quali pc, tablet o smartphone. Per poter seguire il match, sarà sufficiente collegarsi su Mediaset Play.

IN DIRETTA SU GOAL

Il match di UEFA Nations League che vedrà opposte Germania e Spagna, sarà disponibile anche sul nostro sito, attraverso la consueta diretta testuale: pregara, le formazioni delle due squadre e il racconto delle fasi salienti della partita.

Low non può contare sul blocco del campione d'Europa, fatta eccezione per Sule che dovrebbe giocare titolare al fianco di Rudiger in difesa. Prima convocazione e probabile debutto per l'atalantino Gosens. Davanti alla difesa agiranno Kroos e Gundogan mentre alle spalle dell'unica punta Timo Werner dovrebbe giostrare Brandt, Havertz e Sané.

Novità in difesa nella Spagna dove accanto a Sergio Ramos si giocano una maglia Diogo Llorente e Pau Torres, i terzini saranno Carvajal e Gaya. A centrocampo maglia da titolare per Fabian Ruiz con Busquets e Thiago Alcantara. Possibile occasione dal 1' per Ansu Fati nel tridente con Oyarzaba e Asensio.

GERMANIA (4-2-3-1): Leno; Kehrer, Rudiger, Sule, Gosens; Kroos, Gundogan; Brandt, Havertz, Sané; Werner.

SPAGNA (4-3-3): De Gea; Carvajal, Sergio Ramos, D. Llorente, Gaya; Fabian Ruiz, Busquets, Thiago Alcantara; Ansu Fati, Oyarzabal, Asensio.