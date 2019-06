Germania-Serbia Under 21 dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Match del gruppo B degli Europei Under 21 tra Germania e Serbia: tutto sulle formazioni e le indicazioni su come seguire la gara in tv e streaming.

Iniziano a entrare nel vivo gli Europei Under 21 in corso di svolgimento in e San Marino: tra le squadre favorite per la vittoria finale c'è sicuramente la , impegnata contro la nella seconda giornata valida per il girone B.

Tedeschi che hanno offerto una grande prestazione all'esordio: 3-1 alla , frutto della doppietta di Richter e del tris di Waldschmidt, prima del goal della bandiera dei danesi realizzato su calcio di rigore da Skov.

Non è andata bene invece ai serbi, sconfitti per 2-0 dall' : di Wolf e Horvath le reti, tra gli slavi espulso Jovanovic che non potrà essere a disposizione per squalifica.

La Germania cercherà di difendere il titolo conquistato due anni fa, il secondo in assoluto dopo quello del 2009; per la Serbia nessun trionfo nella competizione: nel 2004 (quando ancora si chiamava Serbia e Montenegro) raggiunse la finale ma venne sconfitta dall'Italia.

In questo articolo troverete tutto il necessario su Germania-Serbia Under 21: dalle novità relative alle formazioni a come seguire il match in diretta tv e streaming.

GERMANIA-SERBIA UNDER 21: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Germania-Serbia Under 21 DATA 20 giugno 2019, 21.00 DOVE Nereo Rocco, Trieste ARBITRO István Kovács (ROU) TV Rai STREAMING Rai Play

ORARIO GERMANIA-SERBIA UNDER 21

Germania-Serbia Under 21 si giocherà giovedì 20 giugno 2019 alle ore 21 allo stadio 'Nereo Rocco' di Trieste. Arbitrerà l'incontro il rumeno István Kovács, coadiuvato dagli assistenti connazionali Vasile Florin Marinescu e Ovidiu Artene, oltre che dal quarto uomo Paul Tierney, inglese. Al VAR lo spagnolo Ricardo De Burgos.

Germania-Serbia Under 21 sarà trasmessa in chiaro e in diretta esclusiva sulla Rai, sul canale Rai 2. L'emittente nazionale detiene i diritti per tutte le partite degli Europei Under 21.

La sfida tra Germania e Serbia Under 21 potrà essere vista in diretta su pc, smartphone e tablet grazie a Rai Play, servizio gratuito e senza bisogno alcuno di registrazione che permette di guardare liberamente i programmi della Rai.

GERMANIA (4-3-3): Nübel; Klostermann, Tah, Baumgartl, Henrichs; Neuhaus, Dahoud, M. Eggestein; Öztunali, Waldschmidt, Richter. All. Kuntz

SERBIA (4-3-3): Radunovic; Gajic, Milenkovic, Racic, Bogosavac; Lukic, Masovic, Pantic; Zivkovic, Jovic, Radonjic. All. Djorovic