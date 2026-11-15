Germania-Olanda: i dettagli della partita

UEFA Nations League A - Game Week 6 16 nov 2026 - 14:45 Olympiastadion

Klopp contro Xavi, secondo atto: in palio il primato nella Lega A2

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La Germania ospita l'Olanda all'Olympiastadion di Berlino lunedì 16 novembre, in una partita che avrà un peso decisivo per stabilire chi accederà dal gruppo A2 della UEFA Nations League ai quarti di finale del marzo 2027.

La squadra di Jurgen Klopp arriva all'incontro al terzo posto nel gruppo e ha bisogno di un risultato per tenere vive le speranze di qualificazione. Klopp non ha nascosto le proprie ambizioni: il suo obiettivo è costruire una Germania che nessun avversario voglia affrontare. Per l'importanza che riveste nella competizione, ha definito la sfida di Berlino una «finale».

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L'Olanda arriva nella capitale tedesca da capolista del gruppo, a pari punti con la Grecia prima dell'ultima giornata. La squadra di Xavi Hernandez ha mostrato qualità in attacco per tutta la fase a gironi, ma ha subito cinque goal in quattro partite. Il portiere Bart Verbruggen ha riconosciuto pubblicamente che questo dato difensivo richiede attenzione.

Il rientro di Frenkie de Jong dall'infortunio offre a Xavi un'importante opzione a centrocampo. De Jong ha parlato apertamente della possibilità di giocare insieme a Joey Veerman nella zona centrale, sostenendo che i giocatori di qualità sono sempre in grado di coesistere. Anche Justin Kluivert è tornato tra i convocati: prima di richiamarlo, Xavi ha raccolto informazioni approfondite sul giocatore, parlando anche con gli ex allenatori dell'attaccante del Bournemouth.

Nella Germania entra in squadra Niclas Fullkrug, reduce da nove goal in Bundesliga con il Werder Brema. Ci si aspetta che diventi un punto di riferimento fisico in attacco. Marc-Andre ter Stegen, ormai titolare tra i pali della Germania con Klopp, porta esperienza e autorevolezza in porta.

Un pareggio potrebbe bastare all'Olanda, a seconda dei risultati delle altre partite, mentre alla Germania serve una vittoria. Entrambe le squadre hanno motivo di affrontare la sfida con urgenza: la posta in palio a Berlino è chiara.

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