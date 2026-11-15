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UEFA Nations League A
team-logoGermania
Olympiastadion
team-logoOlanda
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Con il contributo di

Germania-Olanda, la presentazione della sfida di UEFA Nations League: La Germania affronta un’Olanda lanciatissima in una partita da vincere a tutti i costi

Germania vs Olanda
UEFA Nations League A
Germania
Olanda

Reduce da uno straordinario 7-0 inflitto alla Grecia ad Amsterdam, l’Olanda imbattuta di Xavi va a Berlino: le basta un punto per assicurarsi il primo posto. La Germania di Jürgen Klopp, invece, deve conquistare una vittoria decisiva in casa per strappare la qualificazione ai quarti di finale.

Germania-Olanda: i dettagli della partita

crest
UEFA Nations League A - Game Week 6
Olympiastadion

Klopp contro Xavi, secondo atto: in palio il primato nella Lega A2

Germany Training SessionGetty Images

La Germania ospita l'Olanda all'Olympiastadion di Berlino lunedì 16 novembre, in una partita che avrà un peso decisivo per stabilire chi accederà dal gruppo A2 della UEFA Nations League ai quarti di finale del marzo 2027.

La squadra di Jurgen Klopp arriva all'incontro al terzo posto nel gruppo e ha bisogno di un risultato per tenere vive le speranze di qualificazione. Klopp non ha nascosto le proprie ambizioni: il suo obiettivo è costruire una Germania che nessun avversario voglia affrontare. Per l'importanza che riveste nella competizione, ha definito la sfida di Berlino una «finale».

Netherlands v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD5Getty Images

L'Olanda arriva nella capitale tedesca da capolista del gruppo, a pari punti con la Grecia prima dell'ultima giornata. La squadra di Xavi Hernandez ha mostrato qualità in attacco per tutta la fase a gironi, ma ha subito cinque goal in quattro partite. Il portiere Bart Verbruggen ha riconosciuto pubblicamente che questo dato difensivo richiede attenzione.

Il rientro di Frenkie de Jong dall'infortunio offre a Xavi un'importante opzione a centrocampo. De Jong ha parlato apertamente della possibilità di giocare insieme a Joey Veerman nella zona centrale, sostenendo che i giocatori di qualità sono sempre in grado di coesistere. Anche Justin Kluivert è tornato tra i convocati: prima di richiamarlo, Xavi ha raccolto informazioni approfondite sul giocatore, parlando anche con gli ex allenatori dell'attaccante del Bournemouth.

Nella Germania entra in squadra Niclas Fullkrug, reduce da nove goal in Bundesliga con il Werder Brema. Ci si aspetta che diventi un punto di riferimento fisico in attacco. Marc-Andre ter Stegen, ormai titolare tra i pali della Germania con Klopp, porta esperienza e autorevolezza in porta.

Un pareggio potrebbe bastare all'Olanda, a seconda dei risultati delle altre partite, mentre alla Germania serve una vittoria. Entrambe le squadre hanno motivo di affrontare la sfida con urgenza: la posta in palio a Berlino è chiara.

Notizie sulle squadre e convocati

Probabili formazioni Germania - Olanda

Allenatore

  • J. Klopp

Stato di forma

GER

GER - Forma

OLA
D1-1
GRE
S0-1
SER
V2-0
GRE
D0-0
SER
V1-3
Gol segnato (subito)
6/3
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
OLA

OLA - Forma

GER
D1-1
SER
V1-2
GRE
D2-2
SER
V2-1
GRE
V7-0
Gol segnato (subito)
14/5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Precedenti

Testa a testa

GermaniaPareggioOlanda
2
3
0
UEFA Nations League A
Olanda badge
Olanda
OLA
1
Germania badge
Germania
GER
1
FIN
UEFA Nations League A
Germania badge
Germania
GER
1
Olanda badge
Olanda
OLA
0
FIN
UEFA Nations League A
Olanda badge
Olanda
OLA
2
Germania badge
Germania
GER
2
FIN
Amichevoli
Germania badge
Germania
GER
2
Olanda badge
Olanda
OLA
1
FIN
Amichevoli
Olanda badge
Olanda
OLA
1
Germania badge
Germania
GER
1
FIN
7Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

Classifica

Grp. 2

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
OlandaOlandaOLA
5320145+911
V
V
D
V
D
2
GreciaGreciaGRE
5221510-58
S
D
D
V
V
3
GermaniaGermaniaGER
522163+38
V
D
V
S
D
4
SerbiaSerbiaSER
5005411-70
S
S
S
S
S
Championship Playoff
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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