Germania-Olanda dove vederla: Mediaset o Sky? Diretta tv e streaming

La Germania ospita l'Olanda in una gara valida per il girone C di qualificazione a Euro 2020: tutte le informazioni e dove vederla in tv e streaming.

Appuntamento importante se non decisivo sulla strada verso per l' che, dopo la sconfitta subita in casa all'andata, deve battere la nella gara valida per il Girone C.

La nazionale orange infatti attualmente occupa il terzo posto con soli tre punti raccolti nelle prime due partite, mentre la Germania è seconda con 9 punti in tre partite.

A comandare la classifica del girone per il momento però, un po' a sorpresa, è l' che ha vinto quattro partite su quattro.

Il 24 marzo scorso, come detto, la Germania si è imposta in Olanda per 2-3 grazie al goal realizzato proprio allo scadere da Schulz. Il tutto dopo che gli orange avevano rimontato con De Ligt e Depay il doppio vantaggio teutonico firmato da Sané e Gnabry nel primo tempo.

In questa pagina potete trovare tutte le informazioni su Germania-Olanda : dalle ultime notizie relative alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire il match in tv e streaming.

GERMANIA-OLANDA: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Germania-Olanda DATA 6 settembre 2019, ore 20.45 DOVE Volksparkstadion, Amburgo (GER) ARBITRO Artur Dias (POR) TV Mediaset STREAMING Sportmediaset.it

ORARIO GERMANIA-OLANDA

Germania-Olanda si gioca venerdì 6 settembre al Volksparkstadion di Amburgo. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 20.45.

Germania-Olanda verrà trasmessa in chiaro e in esclusiva da Mediaset sul Canale 20 con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Massimo Paganin. L'inviato a bordo campo invece sarà Massimo Veronelli.

Sarà inoltre possibile vedere Germania-Olanda in diretta su pc, tablet o smartphone tramite Mediaset Play o Sportmediaset.it.

Costretto a fare a meno degli infortunati Goretzka, Sané, Kehrer, Draxler e Rudiger, Low punterà su un 4-3-3 che vedrà tra i pali il solito Neuer. In difesa spazio alla coppia di centrali Ginter-Sule, con Schulz e Klostermann nel ruolo di terzini.

A formare il trio di centrocampo dovrebbero invece essere Brandt, Kroos e Kimmich, con il tridente d'attacco composto da Reus-Werner-Gnabry. Pronto a subentrare a gara in corso è invece Havertz, dipinto da Low come il "campione del futuro".

Koeman risponderà con un 4-2-3-1, con Cillissen in porta. A proteggere l'estremo difensore del sarà l'ormai collaudata coppia Van Dijk-De Ligt. Blind e Dumfries sugli esterni.

Davanti alla difesa agiranno invece De Roon e De Jong, con Promes, Wjinaldum e Bergwijn a supporto dell'unica punta Depay.

GERMANIA (4-3-3): Neuer; Klostermann, Ginter, Sule, Schulz; Brandt, Kroos, Kimmich; Reus, Werner, Gnabry.

OLANDA (4-2-3-1): Cillessen; Blind, Van Djik, De Ligt, Dumfries; De Jong, De Roon; Promes, Wjinaldum, Bergwijn; Depay.