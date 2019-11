Svolta Germania: non giocherà più nei Paesi che discriminano le donne

Importante annuncio del presidente della DFB, Fritz Keller: "Le squadre nazionali non giocheranno in quei Paesi in cui le donne sono discriminate".

Al giorno d'oggi sono ancora tanti i Paesi in cui i diritti delle donne non sono uguali a quelli degli uomini: spesso sentiamo parlare di divieto di ingresso negli stadi per il gentil sesso, il che è gravissimo se consideriamo che ci troviamo nel 2019 e molti luoghi comuni sono stati ormai superati da tempo.

Chi ha deciso di prendere una posizione netta contro la discriminazione femminile è la , che non giocherà più in quei posti che non danno la giusta importanza alle donne. L'annuncio è arrivato dal presidente della DFB, Fritz Keller, intervistato da 'Die Welt'.

"Non dobbiamo fingere che sviluppi politici globali e sfide sociali non esistano. Serve prendere parte al discorso col calcio tedesco e farsi alcune domande complesse: quali valori sono infrangibili per noi? I diritti delle donne ad esempio, motivo della mia presentazione del progetto in base a cui le nostre squadre nazionali non giocheranno nei Paesi che non consentono alle donne di entrare allo stadio o in altre strutture sportive. Questa proposta è stata adottata in maniera unanime dalla presidenza del DFB".

La 'Mannschaft' potrà sfidare l' , dove un mese fa le donne sono tornate allo stadio dopo 40 anni per assistere all'incontro vinto per 14-0 contro la Cambogia. Perché il calcio è di tutti, senza distinzioni di genere.