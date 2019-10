Caso Neuer-Ter Stegen, Löw ha scelto: uno giocherà contro l'Estonia, l'altro con l'Argentina

Il CT della Germania, Joachim Löw, ha scelto come gestire il dualismo tra Neuer e Ter Stegen: si divideranno la titolarità tra Argentina ed Estonia.

Pronta a tornare in campo negli impegni contro ed Estonia, la di Joachim Löw è però ancora alle prese con il caso che ormai da qualche settimana ha messo l'uno contro l'altro Manuel Neuer e Marc André Ter Stegen.

Il portiere del non ha infatti preso bene la decisione da parte del tecnico di restituire la titolarità al pari ruolo del , sentendosi attualmente un giocatore migliore rispetto al connazionale.

Per questo tra i due si sono create delle tensioni, le quali hanno poi finito per coinvolgere anche il , che si è detto pronto a non inviare più i propri giocatori in Nazionale nel caso in cui Neuer dovesse perdere il posto.

Così però non sarà, dato che l'estremo difensore teutonico è stato convocato da Löw, il quale ha deciso di affidargli il ruolo di titolare nella gara di qualificazione a EURO 2020 contro l'Estonia, in programma per il prossimo 13 ottobre.

Neuer verrà invece tenuto a riposo nell'amichevole di lusso contro l'Argentina del 9 ottobre e nella quale il compito di difendere la porta dei tedeschi spetterà proprio al suo alter ego Ter Stegen.

Una decisione che è stata annunciata dallo stesso CT delle Germania in conferenza stampa e che è volta a dare spazio a entrambi i portieri.

"Abbiamo concordato che Ter Stegen giocherà contro l'Argentina in amichevole il 10 ottobre mentre Neuer contro l'Estonia nelle qualificazioni a EURO 2020 il 14 ottobre. Ne abbiamo anche discusso con i giocatori".

Un po' per uno quindi. Questa la decisione che Löw ha deciso di portare avanti, con Neuer che al momento resterà però il portiere principale. Lo dimostra il fatto che a giocare in una gara con in palio punti importanti sarà proprio lui.