Grande segnale della Germania, che batte sette a uno la Lettonia e si dimostra in ottima forma, soprattutto in alcuni suoi giocatori chiave.

Assolo della Germania nell'ultima amichevole prima dell'inizio degli Europei: la squadra di Joachim Löw ha steso la Lettonia con il punteggio di sette a uno.

Grande protagonista della partita è stato Kai Havertz, in grande forma dopo aver deciso recentemente la finale di Champions League per il suo Chelsea: goal e assist, oltre a tantissime giocate di qualità in posizione di falso nueve.

Una partita importante soprattutto per Manuele Neuer, che oggi ha raggiunto quota 100 presenza con la maglia della Germania.

Tanto per cambiare, dopo una stagione fantastica con la maglia dell'Atalanta, è andato a segno anche Robin Gosens, firmando al 19' il primo goal della partita, su assist del solito Kai Havertz, nonché il suo primo goal di sempre con la Germania.

Solita girandola di cambi nella ripresa, con gli ingressi di Sané, Werner, Emre Can, Gunter, Sule e Musiala. Dopo essersi portata in vantaggio addirittura di sei goal, la Germania subisce il goal del sei a uno con la firma di Aleksejs Saveljevs, giocatore del Mantova, classe 1999, al suo primo goal con la Lettonia e contro un portiere come Neuer.

Poi Leroy Sane fissa il punteggio sul sette a uno finale, che spaventa un po' tutte le rivali verso Euro 2020.