Germania-Inghilterra dove vederla: Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Grande classica tra Germania e Inghilterra nel gruppo 3 della Lega A di Nations League: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della sfida.

GERMANIA-INGHILTERRA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Germania-Inghilterra

Germania-Inghilterra Data: 7 giugno 2022

7 giugno 2022 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Sky Sport Uno (numero 201)

Streaming: Sky Go e NOW

La seconda giornata della Nations League 2022/23 offre un piatto prelibatissimo che riguarda proprio il girone dell'Italia: a sfidarsi sono la Germania di Flick e l'Inghilterra di Southgate.

I tedeschi hanno esordito nella competizione pareggiando 1-1 contro l'Italia: vantaggio azzurro con Pellegrini e pari immediato di Kimmich.

Per gli inglesi, invece, la Nations League è iniziata con una sconfitta: la Nazionale di Southgate ha perso 1-0 in casa dell'Ungheria. Decisivo il rigore trasformato da Szoboslai.

L'articolo prosegue qui sotto

Grazie a questo articolo non vi perderete nemmeno un aggiornamento su Germania-Inghilterra: dalle info relative alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere al big match in diretta tv e streaming.

ORARIO GERMANIA-INGHILTERRA

Germania-Inghilterra è in programma per martedì 7 giugno 2022 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, teatro delle sfide casalinghe del Bayern Monaco. Il calcio d'inizio, previsto alle ore 20.45, sarà dato dall'arbitro spagnolo Carlos del Cerro Grande.

DOVE VEDERE GERMANIA-INGHILTERRA IN TV

La sfida di Monaco tra Germania e Inghilterra potrà essere seguita in diretta tv sul canale Sky Sport Uno (numero 201), facente parte dell'offerta di Sky.

GERMANIA-INGHILTERRA IN DIRETTA STREAMING

Per gli abbonati Sky sarà possibile usufruire del servizio streaming Sky Go, raggiungibile da pc, smartphone e tablet. L'altra opzione è NOW che, previo abbonamento, consente di accedere all'offerta Sky per quanto riguarda calcio, sport e non solo.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA-INGHILTERRA

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Henrichs, Süle, Rüdiger, Kehrer; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Sané; Werner. Ct. Flick.

INGHILTERRA (3-4-3): Pickford; Walker, Coady, Maguire; Alexander-Arnold, Rice, Bellingham, Justin; Mount, Kane, Bowen. Ct. Southgate.