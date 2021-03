Germania, Hofmann e Halstenberg in quarantena: ma con l'Islanda si gioca

Hofmann è risultato positivo al Covid-19: isolamento anche per Halstenberg che con lui ha avuto un contatto diretto. Germania-Islanda non è a rischio.

Non è iniziata col piede giusto l'avventura della Germania nelle qualificazioni mondiali: il riferimento non è ai risultati ma all'assenza forzata di Jonas Hofmann e Marcel Halstenberg, entrambi in isolamento.

L'ala in forza al Borussia Mönchengladbach e il difensore del Lipsia non potranno prendere parte assieme ai compagni all'esordio in programma stasera a Duisburg contro l'Islanda: il primo è risultato positivo al test del tampone e da ciò è scaturito anche lo stop del secondo, a causa di un contatto diretto avvenuto qualche ora prima.

ℹ️ Gesundheitsamt ordnet Quarantäne für Jonas #Hofmann und Marcel #Halstenberg an. Gute Besserung!



Alle weiteren Spieler sowie das Team hinter dem Team wurden am Donnerstag erneut negativ getestet und bereiten sich wie geplant auf #GERISL in Duisburg vor. #DieMannschaft — Die Mannschaft (@DFB_Team) March 25, 2021

Nonostante questa doppia defezione, gli uomini di Löw scenderanno regolarmente in campo per onorare nel migliore dei modi la prima gara del Gruppo J, comprendente anche Romania, Macedonia del Nord, Armenia e Liechtenstein: gli altri tamponi a cui si sono sottoposti i componenti del gruppo squadra hanno dato esito negativo.

La 'Die Mannschaft' sarà impegnata poi in trasferta a Bucarest domenica 28 e nel match interno contro la Macedonia del Nord di mercoledì 31.