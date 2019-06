Germania-Danimarca Under 21 dove vederla? Canale tv e diretta streaming

L'esordio della Germania agli Europei Under 21 è contro la Danimarca: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La difesa al titolo della Under 21 agli Europei di categoria inizia al Friuli di Udine, lo stadio in cui si giocherà la finale, contro la . I ragazzi di Stefan Kuntz si presentano con una rosa quasi totalmente rinnovata rispetto a quella che ha trionfato due anni fa: sono soltanto quattro i giocatori del vecchio ciclo che sono rimasti anche a questa edizione degli Europei.

La Germania parte tra le favorite e va alla caccia del terzo successo, mentre la Danimarca non è mai riuscita a vincere la competizione.

Germania e Danimarca si sono affrontate a livello Under 21 anche negli ultimi due europei. In entrambi i casi i vincitori sono stati i primi, tutte e due le volte per 3-0. Entrambe le gare si sono giocate a livello di gironi.

In questa pagina tutte le informazioni su Germania-Danimarca Under 21: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

GERMANIA-DANIMARCA UNDER 21: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Germania-Danimarca Under 21 DATA 17 giugno 2019, ore 21.00 DOVE Stadio Friuli, Udine ARBITRO Orel Grinfeld (Israele) TV Rai Due STREAMING Rai Play

ORARIO GERMANIA-DANIMARCA UNDER 21

Germania-Danimarca Under 21, gara valida per la prima giornata del gruppo B degli Europei Under 21, è in programma lunedì 17 giugno 2019 alle ore 21.00. La partita si gioca allo Stadio Friuli di Udine, che ospiterà anche la finale.

La sfida Germania-Danimarca Under 21, come tutte le altre partite della competizione, sarà visibile in diretta e in esclusiva in dalla Rai. Il canale di riferimento è Rai Due.

Germania-Danimarca Under 21 si potrà seguire anche in diretta collegandosi tramite pc, tablet e smartphone alla piattaforma RaiPlay, disponibile per tutti, gratuita, online e senza bisogno di account o login.

Portieri: Florian Müller ( ), Alexander Nübel ( ), Markus Schubert (Dynamo Dresden).

Difensori: Waldemar Anton ( ), Timo Baumgartl (Stuttgart), Benjamin Henrichs ( ), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Maximilian Mittelstädt (Hertha), Jonathan Tah ( ), Felix Uduokhai ( ).

Centrocampisti: Nadiem Amiri ( ), Mahmoud Dahoud ( ), Maximilian Eggestein (Werder Bremen), Robin Koch (Freiburg), Eduard Löwen (Hertha), Arne Maier (Hertha), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Levin Öztunali (Mainz), Marco Richter ( ), Suat Serdar (Schalke).

Attaccanti: Johannes Eggestein (Werder Bremen), Lukas Nmecha ( North End), Luca Waldschmidt (Freiburg).

Portieri: Daniel Iversen (Oldham), Oskar Snorre Olsen Frigast (Lyngby), Peter Jensen (Nordsjaelland).

Difensori: Andreas Poulsen (Monchengladbach), Asger Stromgaard Sorensen (Regensburg), Jacob Rasmussen ( ), Joachim Andersen ( ), Joakim Maehle ( ), Mads Pedersen (Nordsjaelland), Rasmus Nissen Kristensen ( ), Victor Nelsson (Nordsjaelland).

Centrocampisti: Jens Stage (Aarhus), Magnus Kofod Andersen (Nordsjaelland), Mathias Jensen ( Vigo), Oliver Abildgaard Nielsen (Aalborg), Philip Billing ( ).

Attaccanti: Jacob Bruun Larsen ( ), Anders Dreyer (St. Mirren), Andreas Skov Olsen (Nordsjaelland), Jonas Older Wind (Copenhagen), Marcus Ingvartsen (Union Berlin), Mikkel Duelund (Dynamo Kiev), Robert Skov (Copenhagen).

Stefan Kuntz dovrebbe proporre il 4-3-3 con Waldschmidt riferimento offensivo, affiancato da Richter e Öztunali. Centrocampo con Neuhaus in regia, Dahoud ed Eggestein interni. In difesa Klostermann a destra, con Henrichs a sinistra e la coppia formata da Tah e Baumgartl in mezzo. Tra i pali Alexander Nübel.

Modulo speculare per la Danimarca, con Skov Olsen e Ingvartsen che dovrebbero completare il reparto d'attacco con Bruun Larsen. Abildgaard Nielsen con Jensen e Billing a centrocampo. In difesa davanti a Iversen linea a quattro con Poulsen a sinistra, Kristensen a destra, Nelsson e Rasmussen in mezzo.

GERMANIA (4-3-3): Nübel; Klostermann, Baumgartl, Tah, Henrichs; Dahoud, Neuhaus, M. Eggestein; Öztunali, Waldschmidt, Richter.

DANIMARCA (4-3-3): Iversen; Kristensen, Nelsson, Rasmussen, Poulsen; Abildgaard Nielsen, Jensen, Billing; Skov Olsen, Ingvartsen, Bruun Larsen.