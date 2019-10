Germania-Argentina dove vederla: Mediaset o Sky? Canale tv e diretta streaming

La Germania ospita l'Argentina senza Messi in un'amichevole di lusso: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Amichevole di lusso a , dove mercoledì sera la di Low ospita l' senza Leo Messi ma con gli 'italiani' Lautaro Martinez e Paulo Dybala.

Per l'Argentina si tratta della 'rivincita' dopo la finale dei Mondiali persa nel 2014 proprio contro la Germania ai tempi supplementari con goal di Goetze.

La Germania ha vinto quattro Mondiali, l'ultimo dei quali appunto nel 2014, mentre l'Argentina ha alzato al cielo la Coppa del Mondo solo due volte e l'ultimo trionfo risale addirittura al 1986 quando in campo c'era ancora Diego Armando Maradona.

I precedenti tra le due nazionali sono 22: il bilancio è di 10 vittorie dell'Argentina, quattro pareggi e otto successi della Germania.

Dopo questa amichevole la Germania sarà impegnata il 13 ottobre contro l'Estonia in una gara valida per le qualificazioni a , mentre l'Argentina giocherà un'altra amichevole contro l' .

In questa pagina tutte le informazioni su Germania-Argentina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

GERMANIA-ARGENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Germania-Argentina

Germania-Argentina Data: 9 ottobre 2019

9 ottobre 2019 Orario: 20.45

20.45 Canale : Mediaset - Canale 20

Mediaset - Canale 20 Streaming: Sportmediaset

ORARIO GERMANIA-ARGENTINA

L'amichevole Germania-Argentina si gioca al 'Signal Iduna Park' di Dortmund mercoledì 9 ottobre 2019. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 20.45 italiane.

Germania-Argentina verrà trasmessa in diretta e in chiaro da Mediaset sul Canale 20. La telecronaca della partita sarà affidata Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Massimo Paganin. Inviato a bordo campo Carlo Landoni.

Germania-Argentina sarà visibile anche in diretta sul sito www.sportmediaset.it e su tablet o smartphone tramite l'app Sportmediaset.

Joachim Loew deve fare i conti con le assenze (soprattutto) di Draxler, Ginter, Goretzka ed Hector. In campo ci potrebbe essere una formazione sperimentale, con tanti giovani e la presenza dello juventino Emre Can.

Scaloni punta su Marchesin in porta, estremo difensore del . In attacco, come annunciato da Scaloni in conferenza, la coppia 'italiana' formata da Dybala e Lautaro Martinez. A centrocampo De Paul con l'ex Paredes e Roberto Pereyra.

GERMANIA (4-1-2-3): Ter Stegen; Klostermann, Sule, Stark, Halstenberg; Kimmich; Emre Can, Havertz; Gnabry, Waldschmidt, Brandt.

ARGENTINA (4-4-2): Marchesín; Foyth, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Rodriguez, Roberto Pereyra; Lautaro Martínez, Dybala.