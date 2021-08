Cannoniere micidiale, a dispetto di un fisico all'apparenza tozzo e tarchiato, Gerd Müller ha scritto la storia di Bayern Monaco e Germania Ovest.

"Senza Gerd saremmo rimasti a lungo nelle baracche di legno, il Bayern non sarebbe diventato quello che è oggi, noi saremmo adesso tutti molto più poveri” - Franz Beckenbauer

Di lui dicevano spesso che non aveva un fisico da grande atleta: non era alto (un metro e 76 centimetri per 76-77 chili di peso), era sgraziato, aveva due cosce grosse e muscolose e un baricentro basso. Da giovane lo soprannominarono persino 'Kleines dickes' (Piccolo grasso), ma lui se ne infischiò e continuò per tutta la sua carriera a fare quel che sempre aveva fatto: segnare goal, diventando presto 'Der Bomber', ovvero 'Il Bomber', quello per antonomasia, e 'Bomber der Nation', il 'Cannoniere nazionale'.

Gerd Müller è stato il più forte centravanti che il calcio tedesco abbia mai espresso: segnava in tutti i modi, di destro, di sinistro, di testa, in acrobazia, con grandi azioni oppure di rapina. Dove arrivava la palla, lui, in qualche modo, sapeva farsi trovare pronto.

E con i goal, ben 730 in 788 presenze ufficiali, alla media strabiliante di 0,93 reti a partita, per il bomber, che ha scritto la storia del Bayern Monaco e della Germania Ovest, arrivarono anche i titoli e la gloria.

Con i bavaresi ha vinto tutto: 3 Coppe dei Campioni, una Coppa Intercontinentale, una Coppa delle Coppe, 4 Bundesliga e 4 Coppe di Germania, con la Nazionale tedesca ha conquistato un Europeo e un Mondiale.

A livello personale, poi, i riconoscimenti e i record quasi non si contano: con 365 reti è il bomber all-time della Bundesliga, ha vinto la classifica marcatori dei Mondiali e degli Europei, il Pallone d'Oro del 1970 e la Scarpa d'Oro nel 1970 e nel 1972. Con 68 reti in 62 presenze è il 2° marcatore di sempre della Germania, alle spalle di Miroslav Klose.

Tanti anche i titoli di capocannoniere conquistati con il Bayern: per 4 volte è stato il miglior marcatore della Coppa dei Campioni, per ben 7 si è laureato re dei bomber della Bundesliga. Una carriera, la sua, straordinaria e difficilmente ripetibile, e anche per questo la sua morte lascia un grande dolore e un vuoto incolmabile.

DAL NORDLINGEN AL BAYERN

Nato a Nördlingen, in Baviera, il 3 novembre 1945, Gerd Müller inizia la sua carriera da calciatore nella squadra della sua città d'origine nel 1960, entrando nel Settore giovanile del club biancoverde. Si afferma a suon di goal e già nel 1963 a 17 anni arriva ad esordire nella Prima squadra.

Lanciato titolare in pianta stabile nel 1963/64, segna a ripetizione e la voce di un giovane attaccante che ha medie realizzative strabilianti arriva fino ai due club più importanti della regione: il Monaco 1860, all'epoca più prestigioso e vincente, e il Bayern Monaco, che cercava di riconquistare la Bundesliga dopo esser finito nella Seconda Divisione del calcio tedesco occidentale, la Regionalliga Süd.

Fra i due club nasce una vera e propria contesa di calciomercato per aggiudicarsi Müller: il Monaco 1860 riesce a fissare un appuntamento con la famiglia di Gerd, ma è il presidente del Bayern, Wilhelm Neudecker, ad anticipare la visita di qualche ora e a mettere sotto contratto il promettente attaccante. I Leoni sono beffati.

All'inizio però, non è che Müller susciti grande impressione al mister 'Tschik' Cajkovski. Il tecnico jugoslavo, quando se lo vede presentare dalla dirigenza, obietta:

"Cosa me ne faccio di un tipo così sgraziato?".

Così lascia fuori Müller, cui viene dato il soprannome di 'Kleine dickes', per 11 gare, poi però, quando lo butta dentro e si accorge che ha il goal nel sangue cambia repentinamente idea. Gerd diventa presto una pedina inamovibile.

IL TERMINALE DEL GRANDE BAYERN

Assieme al portiere Sepp Maier e al centrocampista e poi libero, Franz Beckenbauer, Müller diventa uno dei trascinatori e dei leader della squadra che avrebbe dominato negli anni Settanta il calcio tedesco.

Nel 1965, a 19 anni, ottiene la promozione in Bundesliga, e subito dopo, conquista la prima Coppa di Germania, che gli permette, l'anno seguente, nel 1966/67, di conquistare, assieme alla seconda Coppa nazionale consecutiva, il primo trofeo internazionale, ovvero la Coppa delle Coppe, con il successo per 1-0 sui Rangers.

L'arrivo di un altro tecnico jugoslavo, Branko Zebec, che lavora su Müller per farlo crescere ulteriormente, porta in dote nel 1968/69 il primo double della storia del calcio tedesco: il Bayern si aggiudica infatti campionato e Coppa nazionale. Gerd diventa un attaccante di fama internazionale: nel 1970 si aggiudica il Pallone d'Oro precedendo Bobby Moore e Gigi Riva.

Negli anni Settanta, con Udo Lattek in panchina, il bottino di club si arricchisce con 3 Scudetti di fila dal 1971 al 1974, ma, soprattutto, tre Coppe dei Campioni dal 1973 al 1976. Nel 1973/74 i tedeschi battono 4-0 nel replay l'Atletico Madrid (doppietta di Müller), l'anno seguente si impongono 2-0 sul Leeds United (Gerd firma la rete della sicurezza) e nel 1975/76 superano di misura sul Saint-Etienne (1-0 con rete di Roth).

La stagione d'oro del grande Bayern è completata con la Coppa Intercontinentale vinta nel 1976 contro il Cruzeiro, prevalendo 2-0 in casa nell'andata (Müller segna il primo goal) e poi pareggiando 0-0 in Brasile). In 15 anni con il Bayern, in Bundesliga, in 427 partite Müller realizza 365 reti. Che in totale salgono a 568 in 611 gare ufficiali con la maglia dei rossi.

Fra i compagni, è speciale il legame con Beckenbauer, con cui è spesso in camera assieme nei ritiri ed ha soltanto 2 mesi di differenza. Fra i due c'è una grande complicità, in campo e fuori dal rettangolo verde.