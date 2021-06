Gerard Moreno a Goal: "Morata è un top player, guardarlo in allenamento è incredibile"

L'attaccante della Spagna parla a Goal anche delle minacce ricevute dal compagno: "Non bisogna superare certi limiti per una partita di calcio".

Dopo essere partito dalla panchina nella prima gara di Euro 2020, Gerard Moreno si è conquistato una maglia da titolare nella Spagna di Luis Enrique ed ora è pronto a sfidare la Croazia.

L'attaccante, protagonista di una grande stagione col Villarreal culminata nella vittoria dell'Europa League, racconta la gioia per la convocazione in esclusiva a Goal.

"Ero a casa con mia moglie e le mie figlie, da quel giorno non vedevo l'ora che iniziassero gli Europei. Se mi è dispiaciuto partire in panchina? No, in una Nazionale il livello è molto alto, tutti ambiscono a entrare negli undici che scendono in campo dal 1'. Se sei abbastanza fortunato da entrare devi dare il massimo".

Cosa che Gerard Moreno ha fatto, tanto da convincere Luis Enrique a schierarlo accanto a Morata seppure più defilato sulla fascia.

"Fin da piccolo ho sempre giocato come centravanti e forse è in quel ruolo che mi sento più a mio agio, ma da anni gioco anche dietro al '9'. Mi adatto bene. L'atmosfera qui è molto familiare come al Villarreal. Cerchiamo di estraniarci dalle voci esterne e concentrarci su quello che possiamo fare noi dall'interno. Sappiamo che quando vinci è tutto bello, quando non vinci è meno bello. Nonostante avessimo pareggiato le prime due partite c'era molto fiducia perché sapevamo che stavamo lavorando bene".

A turbare la tranquillità della Spagna negli ultimi giorni sono arrivate anche le gravi minacce nei confronti di Alvaro Morata e della sua famiglia.

"E' un peccato che debba ricevere minacce per una partita di calcio. Non si devono superare certi limiti. Alvaro è un top player, guardarlo mentre si allena è incredibile: la voglia, tutto quello che dà alla Nazionale...E in partita lo stesso. Siamo giudicati per goal e assist, ma il calcio è molto di più".

Moreno infine non esclude di tirare un rigore dopo l'errore contro la Polonia, seguito da quello di Morata contro la Slovacchia.