Georgina Rodriguez, lusso anche a letto: il pigiama costa 2700 euro

La fidanzata di Cristiano Ronaldo ha sfoggiato su Instagram un pigiama firmato Louis Vuitton dal costo di 2700 euro. Tante le critiche.

Lusso e polemiche. Al centro, ancora una volta, Cristiano Ronaldo e la sua fidanzata Georgina Rodriguez a causa di una foto postata da quest'ultima su Instagram.

Foto in cui Georgina indossava un pigiama firmato Louis Vuitton e dall'esorbitante prezzo complessivo di 2700 euro. Il capo è composto da due pezzi: i pantaloni costano 1300 euro, mentre la camicia è in vendita a 1400.

Ecco perché, tra le migliaia di commenti, non sono ovviamente mancati quelli di critica nei confronti di Georgina accusata di sprecare i soldi in acquisti del genere invece di aiutare i più bisognosi.

Il pigiama in questione però in realtà è un modello molto particolare ed elegante, tanto che può essere utilizzato anche come vestito.

In ogni caso Georgina non ha mai fatto niente per nascondere il suo stile di vita lussuoso e tra i 900mila like raccolti molti hanno gradito lo stile della fidanzata di Cristiano Ronaldo, sul cui pigiama campeggiano dei gattini disegnati da Grace Coddington proprio per l'ultima collezione di Louis Vuitton.

A catturare l'attenzione dei followers di Georgina, oltre all'elegantissimo capo indossato, è stato inoltre anche l'enorme anello di diamanti che secondo alcuni sarebbe il regalo di Cristiano Ronaldo per le nozze ormai imminenti. Notizia questa che, ad oggi, non ha però ancora trovato conferme ufficiali da parte della coppia.