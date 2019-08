Georgina rivela: "Vivere con Ronaldo non è facile, ma non lo cambierei con niente"

Georgina Rodriguez si confessa al 'Sun on Sunday': "Con Cristiano è stato un colpo di fulmine. Ho capito che i soldi non fanno la felicità".

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo formano ormai una delle coppie più famose del mondo e, forse, anche più ammirate. La bella modella, però, ha voluto raccontare al 'Sun on Sunday' la sua vita privata, evidenziando anche ciò che non appare da una foto o da un video postato sui social.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

"Stare con Cristiano Ronaldo non è certo facile. Però non lo cambierei con nessun'altra cosa al mondo. Quello che provo nei suoi confronti è più forte di ogni tipo di pressione. Io verso di lui provo una grande ammirazione, e lui lo stesso con me".

Lady Ronaldo quindi confessa anche gli aspetti non semplici di condividere la vita con una delle persone più note al mondo. Poi rivela anche i primi incontri con il portoghese.

"Ci siamo incontrati per la prima volta in un negozio di Gucci, dove io lavoravo come commessa. Poi dopo qualche giorno ci siamo visti di nuovo ad un evento. Abbiamo parlato con più calma. Per tutti e due è stato amore a prima vista, un vero e proprio colpo di fulmine".

Infine, Georgina vuole far capire come i soldi non siano tutto nella vita.