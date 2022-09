Georgia da sogno con Kvaratskhelia: risultati sorprendenti e promozione in Lega B

La Nazionale guidata da Sagnol continua a stupire trascinata dal gioiello del Napoli: nel 2022 solo risultati positivi.

Una giocata delle sue che ha portato all’autorete di Miovski ed un goal che ha consentito alla sua Georgia di chiudere definitivamente i giochi a Tbilisi contro la Macedonia del Nord.

Khvicha Kvaratskhelia non poteva non recitare un ruolo da protagonista in una serata importante per la sua Nazionale e per il calcio georgiano. Grazie ai tre punti ottenuti nella quinta giornata della Nations League, la compagine dei Crociati si è assicurata il primo posto nel Gruppo 4 della Lega D e la conseguente promozione in Lega C.

Un traguardo, quello tagliato, figlio di un percorso che nasce da lontano. Alla guida della Georgia c’è infatti Willy Sagnol, un tecnico che dalla fine del 2021 è riuscito a trovare quella quadratura del cerchio che ha consentito alla sua squadra di cambiare letteralmente marcia.

Eppure la sua avventura da commissario tecnico non era partita nel migliore dei modi. Da fine marzo 2021 all’inizio dell’ottobre dello stesso anno, in nove partite aveva accumulato ben sette sconfitte (con diciassette goal subiti), accompagnare da un pareggio (1-1 sul campo della Grecia) ed un’unica vittoria (2-1 in Romania).

Da lì in poi per la Nazionale georgiana il mondo si è ribaltato. A confermarlo un’incredibile striscia positiva che parla di sette vittorie e due pareggi nelle ultime nove gare.

Risultati frutto del cambio di modulo (Sagnol è passato ad un 3-4-3 ed ha rinunciato definitivamente alla difesa a quattro), ma anche e soprattutto dell’esplosione dei suoi gioielli.

Su tutti ovviamente Kvaratskhelia, il gioiello del Napoli che sta incantando anche la Serie A. Nelle sole otto partite giocate in Nations League, è entrato attivamente in dieci azioni da rete (cinque i goal segnati accompagnati da altrettanti assist).

E’ lui l’uomo simbolo di un movimento in continua crescita e di una rappresentativa che può contare anche su altri elementi importanti come Giorgi Mamardashvili (il giovanissimo e fortissimo portiere del Valencia di Rino Gattuso), o ancora Lochoshvili (altro protagonista della Serie A ma con la maglia della Cremonese), Davitashvili (talentuoso attaccante del Bordeaux), Tsitaishvili (promettente esterno sinistro) ed un gruppo di giocatori più esperti che proprio in questo periodo stanno vivendo il loro momento migliore in Nazionale.