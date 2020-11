George Best, 'Il Migliore' che ha bruciato troppo in fretta il talento e la sua vita

Icona del Manchester United, Best è stato uno dei grandi della storia del calcio: Pallone d'Oro a 22 anni, l'alcolismo lo ha condotto alla morte.

“Al 5' minuto prendo la palla, salto un uomo, ne salto un altro, ma non punto la porta, punto il centro del campo: punto Cruijff. Gli arrivo davanti, gli faccio una finta di corpo e poi un tunnel, poi calcio via il pallone, lui si gira e io gli dico: 'Tu sei il più forte di tutti, ma solo perché io non ho tempo' ” - George Best e Roy Collins, 'The Best'.

Aveva fretta, George Best. Ne aveva sempre avuta. Di emergere, di affermarsi, dimostrando di essere il migliore, il più forte di tutti, ma anche di vivere vorticosamente la sua vita. È il 13 ottobre del 1976, gli anni migliori della sua carriera da calciatore sono già un ricordo ma il campione di Belfast indossa ancora la maglia dell' nelle Qualificazioni ai Mondiali di 1978.

I britannici affrontano in trasferta l' del 'Profeta del goal', Johan Cruijff, e prima di raggiungere lo stadio di Rotterdam, un giornalista del 'Daily Express', Bill Elliott, aveva provocato l'ala nordirlandese: "Cruijff è meglio di te?".

La risposta è secca: "Stai scherzando, vero? Te lo dico io cosa farò… gli farò un tunnel alla prima occasione". Detto fatto, con la successiva frase rivolta al n°14 olandese che rispecchia perfettamente quella che è stata la parabola calcistica e umana del campione di Belfast.

DA BELFAST AL MANCHESTER UNITED

Dickie e Anne Best si trasferiscono a Castelreagh, distretto di Belfast abitato da cittadini di fede protestante, sul finire della Seconda Guerra Mondiale. Dickie lavorava ai Docks, i grandi cantieri navali della città dove nel 1912 fu licenziato niente meno che il Titanic, mentre Anne lavorava in una fabbrica di tabacco nel nord della città.

Il 22 maggio 1946 una bella notizia dà gioia al loro matrimonio: nasce George, il loro primogenito, cui viene dato il nome del nonno materno. In famiglia però tutti lo chiamano 'Geordie' o 'Georgie'. La famiglia Best si trasferisce poi al numero 16 di Burren Way, la casa dove George cresce e si innamora precocemente del pallone.

Di lui diranno infatti che ha imparato a camminare a 10 mesi e a 12 già a palleggiare. Dopo esser stato scartato dal Glentoran perché considerato troppo esile, quando a 14-15 anni inizia a giocare con il Creghag Boys Club, la squadra dei ragazzini del suo quartiere, suo padre gli regala il suo primo paio di scarpe da calcio e lui le custodisce gelosamente. Dopo ogni partita prende l'abitudine di aggiornare con un pennarello bianco il numero di goal segnati e gli avversari cui li ha segnati.

Nonostante sia piuttosto magro, la sua classe è fin da subito lampante e sotto gli occhi di tutti. George è molto veloce e sa saltare gli avversari come birilli, puntando poi verso la porta per far goal. Tifa per il Wolverhampton, di cui ha una maglia appesa nella sua camera, e va a vedere le partite da Mr. Harrison, un vicino di casa che ha una in bianco e nero.

Proprio davanti a casa sua avviene uno degli incontri fondamentali della sua vita, quello con Bobby Bishop, l'osservatore del a Belfast. Dopo due giorni di allenamenti con lui, organizza una gara contro i diciottenni del Boyland Youth Club, la squadra giovanile più forte di Belfast che da alcuni anni aveva sviluppato una collaborazione con il Manchester United.

Di fronte alle prodezze di George, manda un celebre telegramma a Matt Busby, l'allenatore dei Red Devils.

"Credo di aver trovato un genio".

A fine partita decide di chiamare l'allenatore dei Red Devils.

"Spero sia importante", attacca la voce dall'altra parte della cornetta. Lo United sta infatti per scendere in campo.

"Questo ragazzo ti farà vincere la Coppa dei Campioni" , gli dice senza timori di smentite Bishop. Avrà ragione lui.

George si imbarca sul traghetto per assieme ad ultra giovane e raggiunge in treno la città inglese. Tuttavia dopo pochi giorni vede davanti a sé una realtà così importante da sentirsi inadatto a quel mondo e fa ritorno in del Nord. Ma Busby insiste e lo richiama indietro: è a Manchester che George scriverà la storia dopo aver firmato il primo contratto da professionista.

GLI ANNI D'ORO DEL 'QUINTO BEATLE'

A 17 anni, il 14 settembre 1963, dopo che il suo assistente Murphy lo aveva informato che in 2 anni di Settore giovanile stava demoralizzando ogni avversario che si trovava di fronte, Busby chiama Georgie e gli dice una cosa che si ricorderà per tutta la sua esistenza.

"Figliolo, oggi giochi tu. La 7 è tua".

Anche se Best nella sua carriera porterà pure altre maglie (la 11, la 8, la 10 e la 9) è con la numero 7 che debutta in First Division contro il quel giorno e che si farà conoscere dal Mondo. Lo United vince 1-0 e il debutto è senza dubbio positivo, benché non arrivi il goal.

Torna poi a giocare in Primavera e per le feste del Natale è di nuovo in Irlanda del Nord, dove si allena nei campi della squadra di quartiere in cui è cresciuto. Ma nel Boxing Day, il giorno di Santo Stefano, lo United è pesantemente sconfitto in campionato e per la successiva sfida di con il Busby decide di ribaltare la squadra.

Il 27 dicembre 1963 a George arriva un telegramma: "Torna qua che devi giocare con il Burnley".

Best fa ritorno in e gioca da ala destra, con il sedicenne Anderson ala sinistra. In quella partita, vinta per 4-1 dai Red Devils, George realizza la sua prima rete . Quando torna a Belfast nell'aeroporto trova già la sua foto per celebrarlo. Il suo primo anno si chiude con 6 goal in 26 presenze e con la conquista dell' FA Cup giovanile. La prima squadra arriva 2ª ed è eliminata dal Liverpool in semifinale di FA Cup.

Il 15 aprile 1964 fa anche il suo esordio in Nazionale contro il : di fronte come avversario ha Williams, lo stesso contro cui aveva giocato all'esordio con i Re Devils e che incontrandolo di nuovo anni dopo dirà:

"È bello vederti in faccia, George, perché in quelle partite ho visto soltanto un po' del tuo bacino e tanto delle tue terga". Di fatto, non lo tiene mai.

È soltanto l'inizio, perché per 9 anni Georgie avrebbe deliziato con le sue giocate geniali e i suoi goal i tifosi estasiati del Manchester United. Sa mandare in tilt qualunque difensore, e legge l'azione a velocità tripla degli altri. Più di tutto gli piace esaltare il pubblico con azioni al limite dell'impossibile.

Facendo un paragone con Messi, se l'argentino salta il numero di difensori che occorre per segnare, e poi tira, George, invece, vuole andare in porta con la palla. E spesso ci riesce. Nel 1964/65 George inizia a giocare regolarmente da titolare e a trovare la porta con regolarità. Il Manchester United si laurea campione d'Inghilterra spuntandola per differenza reti sul United, e Best fa una stagione impressionante: 59 gare su 60, condite da 14 goal. I Peacocks si prendono però la rivincita eliminando i Red Devils nelle semifinali di FA Cup.

La consacrazione per George arriva tuttavia l'anno seguente, il 1965/66, che vede lo United protagonista anche in Europa con la Coppa dei Campioni. Nei quarti di finale gli inglesi sono opposti ai portoghesi del , che hanno in Eusebio il loro giocatore simbolo. All'andata vince il Manchester 3-2, e il passaggio del turno si decide nella sfida di ritorno al Da Luz. Quella sera George è devastante, prima segna di testa l'1-0, quindi raddoppia poco dopo con un ubriacante azione personale.

Alla fine il Manchester United si impone 5-1 con Best mattatore assoluto, e il suo nome oltrepassa i confini della Gran Bretagna. Prima di tornare da Lisbona acquista un vistoso sombrero con cui si fa più volte fotografare e qualche giorno dopo inaugura la George Best Fashion Boutique in Bridge Street a Manchester. Ad aspettarlo c'è una folla di diverse centinaia di ragazzine minorenni.

Senza la sua stella, infortunata, il cammino europeo dello United si interrompe però in semifinale contro il Partizan Belgrado.

Il quotidiano portoghese 'A Bola', dopo l'impresa del Da Luz, lo aveva ribattezzato 'El Beatle', un soprannome che seppure a lui non piacesse molto (considerava più trasgressivi Jim Morrison e i Led Zeppelin) contribuì ad accrescere il suo prestigio e la sua fama. Anche il mondo della pubblicità si accorge di lui, e i marchi se lo contendono a colpi di sterline.

La sua vita è cambiata per sempre, George ne risentirà. Tuttavia se il difficile gli piace, l'impossibile lo seduce. Chiude l'anno con 17 goal in 43 presenze , ma inizia a far parlare di sé anche nella vita privata. Il timido ragazzino nordirlandese impacciato con le donne diventa uno degli uomini più desiderati di Gran Bretagna: è bello, con i capelli lunghi, le basette da rockstar, gli occhi azzurri e l'eterno sorriso, è ricco ed è famoso.

Inizia una relazione con la bella Dahlia Simmons, peccato però che Dahlia sia una donna sposata. La voce a un certo punto giunge fino a Busby che lo convoca per tirargli le orecchie:

"Perché stai con una donna sposata?".

"Boss, non lo farò più".

Sarà soltanto una bugia bianca. Dahlia lascia il marito per stare con la stella del Manchester United, i due vivono insieme per qualche anno prima che Best, resosi conto di non amare la monogamia, decida di chiudere. Nella sua casa stile James Bond ospita discussi festini pieni di donne in abiti succinti e di mariti armati che cercano di riprendersele.

In campo comunque le cose continuano ad andar bene per 'Il quinto Beatle', che nel 1966/67 trascina il Manchester United a vincere nuovamente il campionato inglese, anche se il suo apporto sul piano realizzativo cala a 10 reti in 45 partite. È il preludio al fantastico 1967/68 , che consacrerà l'ala nordirlandese come miglior giocatore d'Europa.

Lo United supera in scioltezza i maltesi dell'Hibernians, Sarajevo e Gornik Zabrze, ma in semifinale si trova davanti l'ostacolo . All'andata, nella bolgia di Old Trafford, il Manchester vince di misura 1-0. A spezzare l'inerzia è proprio Best con un gran tiro all'incrocio. Tutto però si decide nella partita di ritorno al Bernabeu, davanti a 120 mila spettatori. I Blancos vanno sul 2-0 con Gento, e all'intervallo sembra che per i Red Devils si consumi l'ennesima delusione europea.

Invece Basby parla alla squadra nell'intervallo e qualcosa scatta. Un autogoal e il guizzo di Amancio portano la partita sul 3-1, risultato che premierebbe gli spagnoli, ma il Real non ha fatto i conti con Best. George si inventa la giocata che decide la partita: salta il terzino alla sua maniera e da fondo campo serve a centro area l'accorrente Foulkes, che trova la girata vincente. È il 3-2, risultato finale che premia gli inglesi e li porta in finale.

L'appuntamento fra lo United e la storia è il 29 maggio 1968 a Wembley. Avversario dei Red Devils è nuovamente il Benfica. La partita è molto bella: Bobby Charlton porta in vantaggio gli inglesi al 55', ma a dieci minuti dalla fine Jaime Graça riporta in partita i lusitani. Si va ai supplementari ed è lì che Best è pronto a prendersi la scena.

Al 7' minuto del primo tempo supplementare su rilancio di Stepney, Kidd spizza di testa per George, che fa passare il pallone fra le gambe di un avversario, poi mette a sedere il portiere Henrique e appoggia nella rete sguarnita un goal pesantissimo che spezza la partita.

"Dicevo sempre che un giorno avrei dribblato il portiere, fermato la palla sulla linea, mi sarei inchinato e avrei spinto la palla in rete con la testa. Ho avuto l'opportunità di farlo in finale di Coppa dei Campioni. Avevo lasciato per terra il portiere, ma lui si è rialzato molto velocemente. Non ho avuto il coraggio di completare il piano e temevo che al boss venisse un infarto".

I goal di Kidd e Charlton fanno chiudere la serata in trionfo per i Red Devils, che salgono sul tetto d'Europa 10 anni e 2 mesi dopo la tragedia di di Baviera.

A 22 anni George è riuscito ad arrivare ai vertici: nel 1968, non a caso l'anno universalmente riconosciuto come quello dei grandi cambiamenti e della rivoluzione sessuale, segna 32 goal in 53 presenze e vince ogni tipo di premio: in Inghilterra è 'Calciatore dell'anno' , a dicembre è premiato con il Pallone d'Oro come miglior giocatore europeo. Il mondo è letteralmente ai suoi piedi.

LA DIPENDENZA DALL'ALCOL, LE DONNE E IL DECLINO

Più in alto sali, più rumorosa può essere la caduta. Ed è quello che accade a Best, che dopo il trionfo continentale beve per giorni fino a stordirsi.

Il successo e la fama raggiunti precocemente creano nel campione un'insostenibile irrequietezza interiore, un "vuoto" che George sa tenere a bada solo conducendo una vita sregolata fuori dal campo, fatta di tanto alcol, belle donne e auto veloci. Tanto che lo stesso calciatore potrà dire di se stesso a un cameriere:

"Nella mia vita ho speso molti soldi per alcol, donne e macchine veloci… Il resto l’ho sperperato”.

Per George sarà un vortice da cui non riuscirà più a risalire. Proprio sotto i fumi dell'alcol, qualche mese dopo la vittoria di Wembley, esce illeso da un incidente stradale in cui si schianta con la sua auto su un muretto. Aveva preso la patente nel 1963 e le belle auto erano diventate una sua passione: prima si era preso un Austin 1100, quindi una Sumbeam, poi una Lotus, infine diversi modelli e colori di Jaguar. La polizia gliela ritira per 6 mesi ed è costretto a spostarsi in bicicletta.

In campo però, fino al 1972 riesce ancora a fare la differenza. Nelle successive 4 stagioni segna nell'ordine 22, 23, 22 e 27 reti, nonostante inizi a dare segni sempre più evidenti di un'irrequietezza interiore difficilmente gestibile per chiunque.

In Coppa Intercontinentale, nell'autunno del 1968, nella finale di ritorno all'Old Trafford a George cedono i nervi dopo i continui falli degli argentini dell'Estudiantes e viene espulso nel finale per un pugno a Medina, dopo che quest'ultimo lo aveva preso a calci e sputi. "Fu il rosso più appagante della mia carriera".

La squadra deve essere rinnovata e i nuovi calciatori non si rivelano all'altezza: in campionato il Manchester United colleziona un 11° e un 8° posto, mentre nel 1969 il cammino in Coppa dei Campioni si interrompe in semifinale contro il . Ma il peggio deve ancora venire.

Quando nel 1969 Matt Busby abbandona la panchina per passare alla dirigenza, i problemi per Best si moltiplicano. Wilf McGuinnes diventa il nuovo tecnico , finisce un’era lunga 24 anni. George avverte che lo spogliatoio comincia a cadere a pezzi, sente che quell'atmosfera magica che aveva caratterizzato gli anni d'oro si sta irrimediabilmente sgretolando.

E lui non fa nulla per migliorare la situazione, anzi. Più la situazione si complica, più l'alcol diventa un compagno inseparabile. È un competitivo compulsivo: se da piccolo gareggiava con i fratelli a chi mangiava più patate, ora la sua competizione, ben più triste, è a chi sta in piedi per ultimo. Così chiude spesso il Brown Bull, noto pub della città.

"Ho sempre voluto essere il migliore in tutto: in campo il più forte, al bar quello che beveva di più".

In campo prende la brutta abitudine di litigare con gli arbitri. Dopo 3 gialli per cattiva condotta è convocato a Londra dalla Commissione disciplinare della Football Association. Busby si offre di accompagnarlo ma lui nemmeno si sveglia. La sera prima aveva fatto troppo tardi per alzarsi dal letto.

Busby arriva così nella capitale da solo, George lo raggiunge soltanto molte ore dopo. Alla fine è sospeso per 6 settimane e multato di 250 sterline. Quando Best, dopo la sentenza, entra in ascensore con Busby e si chiude la porta, vomita sulle scarpe del suo ex allenatore. Ma anziché redimersi per la vergogna provata, beve tutte le sere per una settimana e non si presenta agli allenamenti.

"Nel 1969 ho dato un taglio a donne e alcol. - dirà - Sono stati i 20 minuti peggiori della mia vita".

Il calcio è tuttavia l'unica cosa che rallenti la sua autodistruzione. Tirato a lucido, il 7 febbraio 1970, gioca una partita straordinaria sul piano atletico in FA Cup contro il Northampton, cui segna ben 6 goal in una volta sola.

La stagione 1970/71 è caratterizzata dal ritorno di Busby in panchina. Il 12 dicembre, in un acceso derby di Manchester, George si mette in testa di togliere palla a Glyn Pardoe. Così affonda il tackle sul terzino. È in ritardo, e il campo bagnato accentua l'impatto, che è tremendo.

La gamba del giocatore del City si rompe in tre parti, rischia addirittura l'amputazione, poi tornerà a giocare dopo 2 anni. L'arrivo di O'Farrel alla guida dei Red Devils nel 1971/72 è il preludio alla fine del suo rapporto con il Manchester United. Il nuovo allenatore non è disposto a perdonare gli eccessi di George.

Lui inizia a saltare troppe volte gli allenamenti, una volta si presenta al campo in pelliccia e distribuisce ai compagni i soldi vinti al gioco. Dopo aver ricevuto minacce dall'IRA, nell'autunno del 1971 è convocato per l'importante partita di campionato con il a Londra. Busby si era speso per lui, ma George perde il treno per Londra. Arriva soltanto con quello successivo e quella partita non la giocherà: passa infatti il weekend con Sinead Cusack, bellissima attrice che diventerà la futura signora Jeremy Irons.

Lo United gli infligge 2 settimane di sospensione. A gennaio del 1972 rifiuta di allenarsi per una settimana, e la trascorre in compagnia di Miss Gran Bretagna Carolyn Moore. Il 1971/72 sarà la sua ultima grande stagione. George ha solo 26 anni e pensa già al ritiro. Torna sui suoi passi, ma quando arriva il nuovo tecnico Doherty nel mercato invernale del 1973 è inserito nella lista dei cedibili per 300 mila sterline e annuncia per la seconda volta il suo ritiro.

Il 27 aprile riprende però gli allenamenti. Gioca poco e non è più lo stesso. La sua ultima gara con lo United la disputa a Loftus Road il 1° gennaio 1974 contro il , che passeggia sui Red Devils per 3-0. Tre giorni dopo non si presenta agli allenamenti ed è escluso dai titolari per la sfida di FA Cup con il Plymouth.

"Oggi non giochi perché giovedì hai saltato gli allenamenti".

La sua avventura al Manchester è praticamente conclusa. Lui a fine partita aspetta che tutti escano dallo stadio per raggiungere la tribuna e sta seduto lì per un po'. Ripensa agli anni d'oro dei grandi successi. Sul suo volto sgorgano amare lacrime. Capisce che dopo 181 goal in 473 presenze, di cui 137 in 361 gare in First Division, questa volta è davvero finita.

Una sera un cameriere, mentre George è a letto con Miss Mondo, completamente nuda, e i due sono ricoperti da migliaia di dollari vinti a tavolo da gioco, gli dice una frase che gli resterà scolpita:

"George, quand'è che è cominciata ad andarti veramente male?"

È anche arrestato con l'accusa di aver rubato a Marjorie Wallace un passaporto, una pelliccia e un libretto degli assegni, ma viene subito prosciolto da ogni imputazione e scarcerato.

Per cercare un rilancio sportivo girerà tre continenti, Europa, Nord America e Oceania, oltre a tornare per un breve periodo in Inghilterra con il , accettando l'invito di Bobby Moore. Dopo due brevi esperienze con lo Stockport e il Cork , gli ultimi sprazzi di una classe cristallina gli regala con la maglia dei Cottagers, con i Los Angeles Aztecs, i Fort Lauderdale Strikers, gli scozzesi dell' , i San José Eartquakes, con cui il 22 luglio 1981 segna nella NASL il goal più bello della sua carriera dribblando l'intera difesa avversaria.

In Nazionale gioca fino al 1977 e totalizza 37 presenze e 9 goal. Nel 1966 solo un pareggio in Albania su un campo ai limiti del praticabile gli aveva impedito di andare ai Mondiali. Gioca ancora qualche gara con Bournemouth, Brisbane Lions in e Tobermore United in Irlanda del Nord. Prima del ritiro definitivo nel 1984 all'età di 40 anni.

Al suo fianco sempre belle donne, che saranno per sua ammissione la sua seconda grande dipendenza. Nella sua vita è stato a letto con due Miss Mondo e ha avuto flirt con numerose attrici e modelle.

"Se io fossi nato brutto - affermerà - non avreste mai sentito parlare di Pelé". E ancora: "Non so se è meglio segnare al Liverpool o andare a letto con Miss Mondo: fortunatamente non ho dovuto scegliere". Aggiungendo: "Ho amato circa duemila donne senza doverle sedurre, mi bastava dire 'Ciao, sono George Best del Manchester United' ".

Nel 1978 si sposa con Angela McDonald, ex coniglietta di Playboy, da cui ha un figlio Calum, che diventerà un modello. La storia è passionale e tormentata, lei si offre di aiutarlo con la dipendenza dall'alcol ma non ci riesce e nel 1986 arriva il divorzio.

Nonostante nel 1978 perda sua madre proprio per problemi di alcolismo, George continua a bere e non riesce a smettere. Nel 1984 deve scontare persino una pena detentiva di 4 mesi per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale. Nel 1994 partecipa con le altre glorie dello United al funerale di Matt Busby, il suo secondo padre. Una frase sussurrata dal figlio aumenterà i suoi rimpianti:

"Lo sai che ha amato te più di tutti gli altri?"

Fanno discutere anche alcuni giudizi espressi su alcuni calciatori, come David Beckham: "Non usa il sinistro, non sa colpire di testa, non sa fare un contrasto e non segna molti goal. Ma a parte questo è un buon giocatore".

IL TESTAMENTO SPIRITUALE

"Sono stato lì dentro dieci ore e ho preso quaranta pinte, - scherzerà - battendo il mio record precedente per soli venti minuti".

Nel 1995di 27 anni più giovane di lui. Il loro legame dura 9 anni, fino al divorzio nel 2004 per i tradimenti dell'ex calciatore e soprattutto la sua incapacità a dire no all'alcol anche dopo

Ma la situazione è seria. L'alcol a lungo andare diventa una dipendenza che lo trascina verso il baratro, fino alla dolorosa morte su un letto d'ospedale il 25 novembre 2005 per un'infezione renale collegata ad un abuso di farmaci immunosopressori. Best ha 59 anni e prima di morire, dal letto del Cromwell Hospital di Londra, dove è ricoverato, trova la forza per rilasciare il suo testamento spirituale.

"Fra qualche tempo vi dimenticherete di tutte le parti di cui sarà meglio dimenticarsi e sarà soltanto il calcio. E se uno soltanto di quelli che mi hanno visto giocare penserà che io sia stato il migliore di sempre, allora non avrò vissuto invano". Poi rivolto ai più giovani dice: "Per favore, non morite come me", mentre un amico giornalista gli scatta un'ultima foto pubblicata sul 'News of the World'.

La morte della leggenda ha il potere di unire Belfast e l'Irlanda del Nord. Il corteo funebre parte dal numero 16 di Burren Way e diventa sempre più grande, con 25 mila persone che seguono il feretro fino al cimitero, dove è cremato e ancora oggi sepolto accanto a sua mamma Anne e al padre Dickie, deceduto nel 2008.

Le telecamere indugiano su una delle tante sciarpe esibite dalla gente, e zoomano su una scritta che sintetizza il pensiero dei tanti tifosi del Manchester United, fra cui Sir Alex Ferguson:

"Pelé good, Maradona better, George best", ovvero: "Pelé bene, Maradona ancora meglio, George il migliore".

È stato un genio del calcio, con una carriera e una vista schizzati via troppo velocemente a causa del solo avversario che non ha saputo dribblare.

"L'alcol - aveva ammesso - è l'unico che non sono riuscito a battere".

La città di Belfast gli intitolerà il suo aereoporto, mentre numerosi murales, anche a Manchester, continueranno a celebrarne per sempre le gesta.