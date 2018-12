George Becali e le donne nel calcio: "Contro natura, non farò il volere di Satana"

Sono parole destinate a fare molto discutere quelle pronunciate da George 'Gigi' Becali a 'Pro TV' sull'ingresso delle donne nel mondo del calcio.

Il proprietario della Steaua Bucarest infatti sarebbe addirittura pronto a lasciare tutto se l'UEFA dovesse obbligare anche il club romeno a creare una squadra femminile.

"Se l'UEFA obbligherà tutti i club ad avere una squadra femminile, io lascerò il mondo del calcio. Le donne possono praticare altri sport come il basket o la pallamano, ma non sono fatte per giocare a pallone: non hanno il fisico adatto, è una cosa contro natura".