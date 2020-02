Gent-Roma dove vederla: Sky o TV8? Canale tv e diretta streaming

Il Gent sfida la Roma nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Pauolo Fonseca, forse dell'1-0 maturato nella gara di andata, cerca la qualificazione nel ritorno degli ottavi di finale sul campo del Gent, guidato in panchina dal danese Jess Thorup. Nel match dell'Olimpico decise un goal di Carles Pérez, che pone la Lupa in leggero vantaggio in vista della battaglia di Gand.

Per ribaltare la situazione, i belgi dovranno realizzare almeno 2 reti, mentre con l'1-1 si andrebbe ai supplementari. I capitolini sono in vantaggio sul piano statistico nei 3 precedenti contro gli azzurri nelle Coppe Europee, avendo riportato 3 vittorie, incluso l'1-7 in territorio belga delle qualificazioni all' 2009/10.

I giallorossi dovranno comunque restare concentrati: le statistiche evidenziano che i giallorossi sono stati eliminati in 2 delle ultime 4 sfide ad eliminazione diretta dopo aver ottenuto il successo nella gara di andata. Il caso più recente è rappresentato dall'eliminazione ad opera del nella scorsa .

A livello individuale, l'attaccante Depoitre è il miglior realizzatore del nel torneo con 4 reti, mentre Edin Dzeko è il bomber della Roma con un bottino di 3 goal finora realizzati nella competizione. In questa pagina tutte le informazioni su Gent-Roma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

GENT-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Gent-Roma

Gent-Roma Data: 27 febbraio 2020

27 febbraio 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO GENT-ROMA

Gent-Roma si disputerà la sera di giovedì 27 febbraio 2020 nel palcoscenico della Ghelamco Arena di Gand. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dallo spagnolo José Maria Sánchez Martínez, è in programma alle ore 18.55. Sarà il 4° confronto europeo fra le due squadre.

La sfida Gent-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e numero 482 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Riccardo Gentile, che sarà affiancato da Lorenzo Minotti al commento tecnico.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di vedere Gent-Roma in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa c'è l'opzione costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che pemette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

Thorup dovrebbe confermare tatticamente il suo 4-3-1-2. La coppia d'attacco dovrebbe essere composta da Depoitre e Jonathan David, con Bezus o Niangbo a supporto sulla trequarti. In mediana capitan Odjidja-Ofoe sarà affiancato da Owusu e Kums. Fra i pali agirà Kaminski, mentre in difesa Castro Montes e Mohammadi saranno i due terzini, con Plastun e Ngadeu a comporre la coppia centrale. Ancora ai box uno dei giocatori più importanti della rosa, l'ucraino Yaremchuk.

Abituale 4-2-3-1 per Fonseca, che deve sciogliere il dubbio tra Santon e Spinazzola sulla destra della difesa davanti a Pau López, con Kolarov a sinistra e Mancini e Smalling a comporre la coppia centrale. In mediana, in attesa del rientro di Diawara dall'infortunio, il consueto tandem composto da Cristante e Veretout. Davanti sulla trequarti Carles Pérez e Kluivert dovrebbero spuntarla su Under e Perotti per affiancare l'armeno Mkhitaryan alle spalle del centravanti Dzeko.

GENT (4-3-1-2): Kaminski; Castro Montes, Plastun, Ngadeu, Mohammadi; Odjidja-Ofoe, Owusu, Kums; Bezus; Depoitre, Jonathan David.

ROMA (4-2-3-1): Pau López; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; C. Pérez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.