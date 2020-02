Gent-Roma 1-1: Kluivert trascina i giallorossi agli ottavi di Europa League

Una brutta Roma passa in svantaggio ma riesce ad acciuffare pareggio e qualificazione grazie a un goal di Justin Kluivert.

Il massimo, con il minimo sforzo. La conquista il pass per gli ottavi di finale di al termine di una gara non certo esemplare e giocata su ritmi decisamente più bassi rispetto a quella dell'andata.

Non una serata tranquilla per i giallorossi, nonostante ancora una volta Fonseca abbia onorato l'impegno europeo schierando la migliore formazione. Tuttavia, dopo il palo colpito da Kolarov dopo appena 30 secondi di gioco, un'altra - l'ennesima - dormita di Mancini ha permesso al centravanti canadese David di battere Pau Lopez da pochi passi e di riportare in parità al 25' il computo totale, dopo l'1-0 maturato sette giorni fa all'Olimpico.

La Roma, però, ci ha messo appena quattro minuti per pareggiare: splendido assist in verticale di Mkhitaryan per Kluivert, bravo e fortunato a battere il portiere avversario complice una deviazione.

Rassicurata dal pareggio, la Roma ha amministrato il gioco senza mai andare in sofferenza, ma senza nemmeno incantare: Kluivert e Mkhitaryan, volenterosi ma imprecisi, sono riusciti raramente a mettere in movimento Dzeko, mentre Perez ha vissuto una serata da 'desaparecido'.

Alla fine, poche occasioni e poche emozioni: il punteggio finale premia la Roma che accede senza incantare agli ottavi di finale. Veretout, ammonito e già diffidato, salterà la sfida d'andata del prossimo turno.

IL TABELLINO

GENT-ROMA 1-1

MARCATORI: 25' David (G), 29' Kluivert (R)



GENT (4-3-1-2): Kaminski 6; Castro 6, Plastun 6 (80' Niangbo s.v.), Ngadeu 5.5, Mohammadi 6; Kums 6, Owusu 6, Odjidja 6.5; Bezus 6 (66' Chakvetadze 5.5); Depoitre 5.5 (66' Kvilitaia 5.5), David 6.5

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez 6; Spinazzola 5.5 (67' Santon 6), Smalling 6, Mancini 5, Kolarov 6.5; Veretout 6 (78' Fazio s.v.), Cristante 5.5; Perez 5 (83' Villar s.v.), Mkhitaryan 6.5, Kluivert 6.5; Dzeko 6

ARBITRO: Sanchez

AMMONITI: Bezus (G), Veretout (R), Depoitre (G), Spinazzola (R), Kums (G), Mohammadi (G)

ESPULSI: Nessuno