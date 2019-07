Il Genoa vicino a Lucas Silva: i liguri tentano il grande colpo dal Real Madrid

Un altro giocatore del Real Madrid potrebbe presto approdare in Italia: il Genoa è infatti molto vicino a Lucas Silva, centrocampista classe 1993.

Il continua la sua campagna di rafforzamento in vista della nuova stagione: il club ligure, secondo 'Sky Sport', è vicino a chiudere un'operazione importante con il . Il club del presidente Enrico Preziosi ha infatti messo le mani su Lucas Silva, centrocampista brasiliano classe 1993.

Classico centrocampista centrale, dotato di visione di gioco e dinamismo, Lucas Silva ha disputato l'ultima stagione in in prestito al Cruzeiro, con cui ha collezionato già 7 presenze in questa stagione, 6 in campionato e una in Copa Libertadores, e complessivamente 37 con una rete nel 2018.

Prelevato dal Real Madrid nel 2015 proprio dalle fila del Cruzeiro, dopo 9 gare senza reti con i Blancos, con cui debutta anche in , Lucas Silva è stato ceduto nel 2015 all'Olympique ,

Dopo 33 presenze complessive con l'OM, il ritorno alle merengues nel 2016. La sfortuna si accanisce però con il brasiliano, che deve fermarsi per problemi cardiaci. Non gioca nemmeno una gara ma nel gennaio 2017, superate le problematiche fisiche, fa rientro in prestito al Brasile con la squadra che lo aveva lanciato e con cui in due stagioni ha conquistato 2 Coppe del Brasile consecutive.

Ora per lui potrebbero spalancarsi le porte della : il Genoa di Andreazzoli, ampiamente rinnovato dal suo presidente, e che punta a rilanciarsi dopo una salvezza conquistata all'ultimo, è vicino a chiudere l'operazione con i Blancos e a puntare su di lui come faro del proprio reparto mediano.