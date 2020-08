Genoa-Verona, le formazioni ufficiali: Sanabria con Pandev, Di Carmine unica punta

Le formazioni ufficiali di Genoa-Verona: Nicola sceglie la coppia Pandev-Sanabria, a centrocampo confermato Jagiello. Juric con Di Carmine.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Romero, Zapata; Ankersen, Lerager, Behrami, Jagiello, Criscito; Pandev, Sanabria.

VERONA (3-4-1-2): Radunovic; Rrahmani, Gunter, Dimarco; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Eysseric, Pessina; Di Carmine.

Ultimi novanta minuti decisivi per il , che deve battere il o sperare che il non vinca contro il per restare in .

Nicola sceglie l'esperienza di Zapata in difesa, Behrami a centrocampo e Pandev in attacco. Confermato Jagiello a centrocampo.

Juric schiera Dimarco nella difesa a tre con Faraoni e Lazovic sugli esterni, a centrocampo c'è l'ex Miguel Veloso. Eysseric e Pessina alle spalle dell'unica punta Di Carmine.