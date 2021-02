Genoa-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Genoa e Verona si affrontano per la 23esima giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

GENOA-VERONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Genoa-Verona

Data: 20 febbraio 2021

Orario: 18.00

Canale tv: Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite)

Streaming: Sky Go e Now Tv

Il sabato della Seria A propone la sfida tra Genoa e Verona, due delle squadre che, in diversi momenti di questa stagione, hanno sorpreso il campionato. Gli uomini di Juric soprattutto a inizio stagione, quelli di Ballardini in queste ultime settimane.

Verona al nono posto in classifica, dopo aver vinto nell'ultimo turno di campionato contro il Parma. Il Genoa si piazza al momento all'undicesimo posto, mentre nell'ultima giornata è arrivato solo un pareggio contro il Torino.

Il Genoa ha perso solo una delle ultime nove partite di campionato contro il Verona (5V, 3N): dalla stagione 2014/15, solamente contro il Cagliari (20) i liguri hanno ottenuti più punti di quanto fatto contro i gialloblù (18).

Il Verona ha perso le ultime tre trasferte di Serie A e non fa peggio da maggio 2018 quando toccò quota otto.

In questa pagina tutte le informazioni su Genoa-Verona: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO GENOA-VERONA

La partita tra Genoa e Verona si giocherà sabato 20 febbraio, con calcio d'inizio in programma alle ore 18. Si giocherà allo stadio Ferraris di Genova, ovviamente a porte chiuse.

La partita tra Genoa e Verona verrà trasmessa in diretta televisiva dall’emittente satellitare Sky. La sfida in particolare sarà visibile per gli abbonati sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Telecronaca affidata a Barone e Marocchi.

Come di consueto, sarà possibile seguire l’evento anche in diretta streaming attraverso Sky Go. Gli abbonati Sky potranno quindi seguire Genoa-Verona su dispositivi mobili quali smartphone e tablet tramite l’apposita app per sistemi iOS e Android, oppure su pc e notebook collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma.

Un’alternativa sarà costituita da Now Tv, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra i quali anche le partite di Serie A, tramite l'acquisto di uno dei pacchetti proposti.

Chi fosse impossibilitato a seguirein tv o in streaming, ha un’altra opzione per non perdersi un solo istante della sfida: la diretta testuale proposta da. Vi racconteremo tutte le fasi salienti del match e i vari eventi, dal calcio d’inizio fino al triplice fischio finale.

Criscito e Biraschi gli infortunati in casa Genoa, con Goldaniga che prende il posto del primo in difesa, al fianco di Radovanovic e Masiello. Centrocampo supter titolare, con Zappacosta e Czyborra sulle fasce, Zajc, Badelj e Strootman in mezzo. Destro non si tocca in attacco, mentre è ballottaggio tra Pandev e Shomurodov.

Lunga lista di infortunati per Juric, a cui si aggiunge anche lo squalificato Dimarco. In difesa mancano Ceccherini e Dawidowicz: toccherà così a Cetin giocare da titolare assieme a Gunter e a uno tra Lovato e Magnani. Lazovic si riprende il posto sulla fascia sinistra, mentre in mediana Miguel Veloso spera di scalzare Ilic. Scelte obbligate in attacco, con Lasagna supportato da Barak e Zaccagni.

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Masiello; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Pandev, Destro.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Gunter, Lovato; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.