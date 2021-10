Genoa-Venezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Genoa ospita il Venezia nella sfida salvezza dell'11ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Genoa di Davide Ballardini ospita il Venezia di Paolo Zanetti nella sfida salvezza della 11ª giornata di Serie A. I liguri sono penultimi in classifica con 7 punti, frutto di una vittoria, 4 pareggi e 5 sconfitte, mentre i lagunari si trovano in 16ª posizione a quota 8, con un cammino di 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte.

Bilancio perentorio nei 7 precedenti in casa del Grifone fra le due formazioni, con 7 successi da parte della squadra rossoblù.

Il Genoa viene da 2 sconfitte e 2 pareggi nelle ultime 4 giornate, mentre il Venezia ha riportato un pareggio, una vittoria e 2 sconfitte consecutive nelle ulrime 4 giornate.

Mattia Destro, autore di 6 goal, è il bomber dei rossoblù, dall'altra parte, invece, spiccano le 3 reti di Mattia Aramu, il giocatore più prolifico dei liguri. In questa pagina tutte le informazioni su Genoa-Venezia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO GENOA-VENEZIA

Genoa-Venezia si disputerà nel pomeriggio di domenica 31 ottobre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 15ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 15.00.

La sfida salvezza Genoa-Venezia sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Genoa-Venezia su DAZN sarà curata da Alberto Santi, che sarà affiancato da Sergio Floccari al commento tecnico.

Mediante DAZN la partita Genoa-Venezia sarà visibile in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, previo scaricamento della app per sistemi iOS e Android, e sul proprio pc o notebook, in questo caso collegandosi semplicemente al sito ufficiale della piattaforma.

Al termine del confronto gli highlights e l'evento integrale sarà reso disponibile agli utenti per la visione on demand.

darà la possibilità ai lettori di seguire la sfida salvezzaancheCollegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

Ballardini potrebbe optare sul piano tattico per un 4-3-3. Se così fosse il terzetto d’attacco potrebbe essere composto da Kallon, Desto e Ekuban, mentre a centrocampo Badelj verrebbe coadiuvato da Touré e Rovella. In difesa Vazquez e Masiello agiranno da centrali difensivi, con Cambiaso e Criscito nel ruolo di terzini. Fra i pali ci sarà Sirigu.

Paolo Zanetti punterà sul suo classico 4-3-3. Nel tridente offensivo Thomas Henry agirà da centravanti, con Aramu e Okereke ai suoi lati nel ruolo di esterni offensivi. A centrocampo Crnigoj (favorito su Peretz) sarà il playmaker, mentre ai suoi lati si disimpegneranno le mezzali Kiyine (in vantaggio su Heymans) e Busio. Fra i pali agirà l'argentino Romero, con Caldara e Cecconi centrali difensivi e Mazzocchi (favorito su Ebuehi) e Haps terzini.

GENOA (4-3-3): Sirigu; Cambiaso, Vasquez, Masiello, Criscito; Touré, Badelj, Rovella; Kallon, Destro, Ekuban.

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Kiyine, Crnigoj, Busio; Aramu, Henry, Okereke.