Genoa, ufficiale l'arrivo di Ichazo: Jandrei all'Athletico Paranaense

Cambia il portiere in casa Genoa: Jandrei vola in Brasile all'Athletico Paranaense, al suo posto arriva lo svincolato Ichazo.

Cambio di portieri in casa nonostante il mercato sia già chiuso ormai da due settimane: la squadra rossoblù cede Jandrei all'Athletico Paranaense, al suo posto arriva lo svincolato Ichazo. Doppia operazione in giornata.

La fumata bianca è stata confermata dal comunicato rossoblù sul sito ufficiale:

"Anche Salvador Ichazo è rossoblù. Il Genoa CFC ha ingaggiato fino al termine della stagione il portiere uruguayano, 28 anni. Il giocatore, dopo aver difeso dal 2017 al giugno 2019 i colori del , era svincolato".

Dopo le visite mediche Ichazo ha firmato un nuovo contratto che lo legherà al Genoa fino a giugno. Il classe '92 era svincolato dopo l'ultima esperienza al Torino, terminata lo scorso luglio 2019. Termina invece con sole due presenze l'avventura rossoblù di Jandrei, che preferisce il rilancio in patria.