Genoa, ufficiale il ritorno di Iago Falque: arriva in prestito dal Torino

Iago Falque lascia il Torino e torna al Genoa dove si era messo in luce qualche anno fa. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto.

Il ritorno di Iago Falque al è realtà. L'esterno spagnolo, seguito per settimane anche dalla , ha preferito tornare sotto la Lanterna dove si era già messo in luce nella stagione 2014/15 sotto la guida di Gasperini.

Iago Falque lascia il in prestito con diritto di riscatto a favore del Genoa dove indosserà la maglia numero 10. In questa stagione finora ha collezionato solo quattro presenze in campionato a causa dei tanti problemi fisici.

Al Genoa però ovviamente Iago Falque, con alle spalle una breve esperienza non troppo fortunata con la , conta di rilanciarsi. Cresciuto nella cantera del , in carriera ha vestito pure le maglie di B, , e Almeria.

L'acquisto di Iago Falque insieme a quello di Iturbe potrebbe presagire anche un cambio di modulo per il Genoa col ritorno del 3-4-3 di gasperiniana memoria.