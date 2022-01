Genoa-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

GENOA-UDINESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Genoa-Udinese

• Data: 22 gennaio 2021

• Orario:15.00

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

Situazione disperata o quasi per il Genoa. Dopo l'esonero di Shevchenko e la sconfitta shock contro la Fiorentina (6-0), i liguri sono attesi ad un nuovo banco di prova per evitare una clamorosa retrocessione in Serie B. La distanza dalla zona salvezza è già di sei punti e lo scontro con l'Udinese può dire molto sulle possibilità dei rossoblu. Dall'altro lato, i friuliani sono reduci da tre sconfitte consecutive considerando anche la Coppa Italia.

Sono 12 i punti per il Genoa con 1 vittoria, 9 pareggi e 12 sconfitte con 20 reti fatte e 45 subite. In casa il rendimento dei liguri è deficitario: nessuna vittoria, quattro pareggi e sei sconfitte con ben 18 reti subite.

Sono 23, invece, i punti dell'Udinese con 5 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte con 31 reti fatte e 36 subite. Lontano dalla Dacia Arena i punti sono 9 con 2 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte.

Sono 64 le gare disputate tra Genoa e Udinese: 20 vittorie per i liguri, 20 pareggi e 24 sconfitte. In casa del Genoa 5 vittorie per l'Udinese, 15 per il Genoa e 11 pareggi. La vittoria più larga in casa, per il Genoa, risale alla stagione 2009-10: 3-0, mentre per l'Udinese c'è un 0-5 in trasferta nella stagione 1983-84. L'ultimo precedente risale al 28 novembre 2021: 0-0 alla Dacia Arena, mentre al Ferraris, il 13 marzo 2021, è finita 1-1.

Qui tutte le informazioni sulla sfida tra Genoa e Udinese: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO GENOA-UDINESE

Genoa-Udinese, anticipo del sabato pomeriggio della 23/a giornata di Serie A, si giocherà allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Calcio d'inizio fissato per le ore 15.00.

DOVE VEDERE GENOA-UDINESE IN TV

Genoa-Udinese sarà possibile vederà in esclusiva su DAZN. Per seguirla sarà sufficiente essere dotati di una smart tv con l’apposita app, oppure collegando dispositivi quali TIMVISION Box, Amazon Fire Stick o Google Chromecast o una console PlayStation (PS4 e PS5) o Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X).

TELECRONISTI GENOA-UDINESE

La sfida tra Genoa e Udinese arà raccontata sulle reti DAZN da Federico Zanon, con il commento tecnico di SergioFloccari.

GENOA-UDINESE IN DIRETTA STREAMING

Per tutti gli abbonati a DAZN, Genoa-Udinese sarà disponibile in streaming su dispositivi mobili come tablet e smartphone scaricando l'app su iOS ed Android, oppure ttraverso pc e notebook semplicemente collegandosi al sito.

IN DIRETTA SU GOAL

Potrete seguire Genoa-Udinese anche attraverso la nostra diretta testuale, disponibile sul sito di GOAL. Già dalle ore che precedono il match forniremo aggiornamenti costanti, fino a poi raccontarvi minuto per minuto la sfida del Ferraris.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-UDINESE

Scelte tecniche di Blessin che potrebbero essere sulla via della continuità, con Yeboah a fianco a Destro e Portanova a supporto.

Nei friulani torna Beto dal primo minuto in coppia con Pussetto, ma anche Success preme per una maglia.

GENOA (4-3-1-2): Sirigu; Hefti, Østigard, Vasquez, Calafiori; Sturaro, Badelj, Melegoni; Portanova; Destro, Yeboah.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Becao, Nuytinck; Soppy, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Pussetto