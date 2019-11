Genoa-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Genoa sfida l'Udinese nell'11ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Thiago Motta ospita in casa l', reduce dall'esonero in settimana del tecnico Igor Tudor e affidata provvisoriamente al suo secondo, Luca Gotti, nello scontro salvezza dell'11ª giornata di . I liguri si trovano al 17° posto con 8 punti, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte, mentre i friulani occupano il 14° posto con 10 punti e un cammino di 3 vittorie, un pareggio e 6 sconfitte.

Le due formazioni si sono affrontate 25 volte nel massimo campionato italiano in casa dei rossoblù: i precedenti sorridono proprio a questi ultimi con 12 vittorie, 9 pareggi e 4 affermazioni dei bianconeri. L'ultima volta che gli ospiti hanno portato via 3 punti dal Ferraris è stato il 28 gennaio 2018 con uno 0-1 targato Behrami, mentre l'ultima vittoria del Genoa risale al 21 febbraio 2016, con la squadra di Gasperini che si impose 2-1 sui friulani di Colantuono con reti di Cerci e Laxalt.

Se non dovessero arrivare i 3 punti contro il Genoa, l'Udinese, che finora non ha mai vinto fuori casa, allungherebbe a 5 partite la striscia esterna senza vittorie in campionato. Quella rossoblù (10 goal) e quella bianconera (12 reti) sono inoltre 2 delle squadre che nel mese di ottobre hanno subito più goal nei 5 top campionati europei. Peggio di loro ha fatto soltanto il in Premier League (14 goal presi).

Battendo l'Udinese, Thiago Motta potrebbe eguagliare Gigi De Canio, l'ultimo allenatore a riuscire a vincere le prime 2 gare casalinghe alla guida della squadra ligure. Il grande ex del confronto sarà il difensore del Genoa Cristian Zapata, che ha debuttato in Serie A proprio con l'Udinese e collezionato 168 presenze e 5 goal in Serie A in maglia bianconera.

L'ivoriano Christian Kouamé è il miglior marcatore dei rossoblù con 5 reti, mentre Stefano Okaka è il giocatore più prolifico dei friulani con 3 goal realizzati. In questa pagina tutte le informazioni su Genoa-Udinese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

GENOA-UDINESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Genoa-Udinese

Genoa-Udinese Data: 3 novembre 2019

3 novembre 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO GENOA-UDINESE

Genoa-Udinese si disputerà il pomeriggio di domenica 3 novembre 2019 alle ore 15.00 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. La partita, che sarà arbitrata dal signor Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli, sarà la 51ª in Serie A fra le due formazioni.l

Lo scontro salvezza Genoa-Udinese sarà trasmesso in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca del match sarà curata da Davide Polizzi, che sarà supportato dal commento tecnico di Renato Zaccarelli.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire Genoa-Udinese in diretta mediante Sky Go e potranno vedere la partita sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc di casa o sul notebook. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi alla pagina ufficiale della piattaforma, nel secondo invece bisognerà scaricare l'applicazione, disponibile per sistemi iOS e Android.

L'alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette, acquistando uno dei pacchetti proposti, di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare.

Thiago Motta confermerà a livello tattico il 4-2-3-1 visto nelle prime 2 gare sotto la sua guida. Il tecnico italo-brasiliano non avrà a disposizione i due squalificati Cassata e Marchetti, ma recupera Lerager a centrocampo e Pajac sulla fascia mancina. In attacco Pinamonti dovrebbe agire nuovamente da riferimento offensivo, alle sue spalle sulla trequarti è certo del posto da titolare Kouamé, mentre si contendono due maglie l'esperto Pandev, Gumus e Agudelo, attualmente in vantaggio sul macedone. In mediana coppia composta da Schöne e uno tra Lerager e Radovanovic. In difesa al centro Romero affiancherà Cristian Zapata, mentre sulle fasce è vivo un doppio duello: a destra fra Ghiglione e Biraschi e dall'altro lato fra Ankersen e Barreca.

In attesa di conoscere il nuovo allenatore, l'Udinese sarà guidata dal vice Tudor Gotti nella trasferta di Genova. La coppia d'attacco potrebbe essere composta dal macedone Nestorovski con Okaka: panchina dunque per Lasagna. A centrocampo, squalificato Jajalo, Walace sarà impiegato in regia, con Fofana e De Paul mezzali: l'escluso sarebbe Mandragora. Sulla fascia destra possibile chance per Ter Avest, visto che Larsen non ha ancora recuperato e non è stato convocato, mentre a sinistra è probabile la conferma di Sema. Fra i pali ci sarà l'argentino Musso, davanti a lui la difesa a tre dovrebbe essere composta da Rodrigo Becão, Troost-Ekong e Samir. Torna fra i convocati anche Opoku, che ha scontato il turno di squalifica.

GENOA (4-2-3-1): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Ankersen; Schone, Lerager; Gumus, Agudelo, Kouamé; Pinamonti

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Samir; Ter Avest, Fofana, Walace, De Paul, Sema; Nestorovski, Okaka