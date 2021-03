Genoa-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Genoa sfida l'Udinese nell'anticipo serale della 27ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

GENOA-UDINESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Genoa-Udinese

Genoa-Udinese Data: 13 marzo 2021

13 marzo 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN e DAZN1

e DAZN1 Streaming: DAZN

Il Genoa di Davide Ballardini ospita l'Udinese di Luca Gotti nell'anticipo del sabato sera della 27ª giornata di Serie A. Entrambe le squadre hanno l'obiettivo di raggiungere il prima possibile la quota salvezza. I liguri sono tredicesimi in classifica con 27 punti, frutto di 6 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte, i friulani occupano l'11ª posizione a quota 32, con un cammino di 8 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte.

Nelle 12 gare casalinghe in Serie A contro i bianconeri, i rossoblù conducono nelle statistiche con 12 successi, 9 pareggi e 5 affermazioni ospiti, ma non hanno vinto nessuna delle ultime nove gare di Serie A contro l’Udinese, riportando nel parziale 3 pareggi e ben 6 sconfitte.

Considerando il solo girone di ritorno, l'Udinese è terza in classifica con 14 punti raccolti in 7 giornate: soltanto la Juventus (16 punti) e l'Inter (21) hanno fatto meglio della squadra di Gotti dopo il giro di boa.

Il Genoa, dopo aver vinto 5 delle prime 8 gare con Ballardini in panchine, è reduce da 5 partite senza vittorie (3 pareggi e 2 sconfitte), mentre l'Udinese ha collezionato 2 pareggi e 2 vittorie negli ultimi 4 turni.

Mattia Destro è il bomber del Grifone con 9 goal segnati, ma non sarà della partita per squalifica, mentre Rodrigo De Paul è il miglior marcatore dei bianconeri con 5 centri e ha nel Genoa la sua vittima preferita nel torneo (5 i goal segnati ai rossoblù in 9 sfide, tutti da fuori area). In questa pagina tutte le informazioni su Genoa-Udinese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO GENOA-UDINESE

Genoa-Udinese si disputerà la sera di sabato 13 marzo 2021 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova, con fischio d'inizio alle ore 20.45. Sarà la 54ª partita in Serie A fra le due formazioni.

Sarà DAZN a trasmettere l'anticipo Genoa-Udinese. La gara sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, oltre che su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ancora a dispositivi quali Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

La sfida del Ferraris sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti in possesso di un abbonamento Sky potranno vedere la partita in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca sarà curata da Pierluigi Pardo, che sarà affiancato da Roberto Cravero al commento tecnico.

Tifosi e appassionati, tramite DAZN, potranno seguire Genoa-Udinese in diretta streaming anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook. Nel primo caso occorrerà preoccuparsi di scaricare precedentemente la app per sistemi Android e iOS, di avviarla e infine di selezionare la partita dal palinsesto, nel secondo basterà anche semplicemente collegarsi sul sito ufficiale della piattaforma.

Dopo il fischio finale gli highlights e l'evento integrale saranno a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Collegandovi con il portale sarete aggiornati minuto per minuto con i goal, gli eventi e le azioni più importanti della partita.

Ballardini non avrà a disposizione gli squalificati Destro e Masiello e potrebbe cambiare il tandem d'attacco del Genoa, affidandosi dal 1' a Shomorudov e Scamacca, quest'ultimo in vantaggio su Pandev e Pjaca. Sulle due fasce agiranno Zappacosta a destra e uno fra Czyborra e Ghiglione a sinistra. Badelj sarà il playmaker dei rossoblù, con Zajc e Strootman ai suoi lati come mezzali. In difesa, davanti a Perin, Radovanovic guiderà la linea a tre con Goldaniga e Criscito. Luca Pellegrini out per infortunio.

Gotti dovrà fare a meno di diversi infortunati. Non saranno della partita, infatti, i vari Deulofeu, Okaka, Ouwejan, Samir e i lungodegenti Pussetto e Jajalo. In porta ci sarà Musso, mentre in difesa Rodrigo Becão (favorito) e De Maio si giocano una maglia accanto a Nuytinck e Bonifazi. A centrocampo i compiti di regia saranno affidati ad Arslan, con De Paul e Walace mezzali e Nahuel Molina e Stryger Larsen a presidiare le due fasce. Davanti 'El Tucu' Pereyra alle spalle dell'unica punta, lo spagnolo Fernando Llorente.

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Shomurodov, Scamacca.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Rodrigo Becão, Nuytinck, Bonifazi; N. Molina, De Paul, Arslan, Walace, Stryger Larsen; Pereyra; F. Llorente.