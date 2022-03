Genoa-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

GENOA-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Genoa-Torino

• Data: venerdì 18 marzo 2022

• Orario: 21:00

• Canale TV: Sky Sport Calcio (202), DAZN

• Streaming: , Sky Go, NOW, DAZN

Genoa e Torino si sfidano nell'anticipo del venerdì sera. I rossoblù partita dopo partita hanno sempre meno possibilità di evitare la retrocessione e inseguono contro i granata, reduci dal pari interno contro l'Inter, una vittoria che potrebbe rilanciare le loro ambizioni di salvezza.

I padroni di casa sono al settimo pareggio consecutivo sotto la gestione Blessin, che ancora insegue la prima vittoria da quando è approdato in Serie A.

All'andata la sfida è terminata 3-2 per il Toro, con i goal di Sanabria, Pobega e Brekalo per la squadra di Juric e quelle di Destro e Caicedo per i liguri.

Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO GENOA-TORINO

La partita di campionato tra Genoa e Torino si giocherà venerdì 18 marzo allo Stadio Olimpico Grande Torino di Torino. Fischio d’inizio previsto per le ore 21:00.

DOVE VEDERE GENOA-TORINO IN TV

La partita verrà trasmessa su DAZN e sarà visibile con una smart tv di ultima generazione collegata all’app della piattaforma. Si può anche ricorrere a un TIMVISION BOX, una console come Playstation/Xbox o a dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast.

In alternativa la partita si può seguire su Sky Sport, che sul canale Sky Sport Calcio (canale 202 del satellite) manderà in diretta le immagini dell'incontro.

GENOA-TORINO IN DIRETTA STREAMING

La partita si può seguire anche in streaming sempre grazie a DAZN. Per farlo basterà collegarsi da pc al sito ufficiale oppure scaricare l’app per dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Per gli abbonati Sky, con l'app Sky Go si può vedere la partita su smartphone e tablet o da pc tramite l'apposito sito della piattaforma.

La terza alternativa è rappresentata da NOW, servizio tv streaming di Sky, visibile con l'acquisto del Pass Sport.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca DAZN della partita è affidata a Gabriele Giustinani, coadiuvato al commento tecnico da Massimo Gobbi. Per Sky invece i riferimenti al commento sono Daniele Barone e Giancarlo Marocchi.

IN DIRETTA SU GOAL

Tutti aggiornamenti sulla gara sono disponibili anche su GOAL, con la nostra telecronaca testuale che vi accompagnerà dal prepartita alle formazioni ufficiali, fino alla descrizione delle azioni salienti del match.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-TORINO

Blessin insegue la prima vittoria da quando allena il Genoa e per farlo punta sul 4-2-3-1. Sirigu come sempre a protezione della porta con Frendrup e Vasquez laterali difensivi e la coppia Maksimovic Oestigaard al centro. In mezzo al campo Badelj e Galdames dietro al trio Melegoni, Amiri e Portanova. Yeboah unico punto di riferimento offensivo.

Il Torino di Juric risponde con il 3-4-2-1. Berisha tra i pali, difesa a tre con Djidji, Bremer e Buongiorno e corposa linea mediana con Singo, Lukic, Mandragorda e Vojvoda. Pobega e Brekalo a sostegno di Belotti centravanti.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu Frendrup, Maksimovic, Oestigaard, Vasquez; Galdames, Badelj; Melegoni, Amiri, Portanova, Yeboah.

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo, Belotti.