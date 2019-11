Genoa-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Genoa sfida il Torino nell'anticipo della 14ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Thiago Motta ospita in casa il di Walter Mazzarri nel secondo anticipo della 14ª giornata di . I liguri sono terzultimi in classifica con 10 punti, frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte, i piemontesi si trovano all'11° posto con e a quota 14, con un cammino di 4 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Al Ferraris si fronteggeranno la squadra che ha schierato più calciatori, il Genoa (27), e quella che ne ha schierati di meno, il Torino (21). Dall'arrivo di Thiago Motta in panchina, i rossoblù sono diventati la seconda squadra del campionato italiano per possesso palla medio dopo la (57,1%).

Nei 47 precedenti in Serie A fra le due formazioni disputati in casa dei liguri, il bilancio è favorevole a questi ultimi con 24 successi, 14 pareggi e 9 affermazioni dei granata, che tuttavia si sono imposti nelle due ultime partite giocate al Ferraris. Il Torino registra ultimamente dei problemi in fase offensiva: da ottobre è infatti la squadra dei 5 maggiori campionati europei ad essere rimasta a secco di goal per più partite, 5 sulle 7 giocate.

Il difensore del Torino Armando Izzo è il grande ex della partita, avendo collezionato 98 presenze in 4 stagioni di Serie A con la maglia rossoblù. Christian Kouamé, vittima di un grave infortunio, è il giocatore più prolifico del Genoa con 5 goal realizzati, il capitano Andrea Belotti è invece il bomber del Torino con 7 goal in campionato. In questa pagina tutte le informazioni su Genoa-Torino: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

GENOA-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Genoa-Torino

Genoa-Torino Data: 30 novembre 2019

30 novembre 2019 Orario: 18.00

18.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO GENOA-TORINO

Genoa-Torino si disputerà il pomeriggio di sabato 30 novembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Davide Massa della sezione di Imperia, è in programma per le ore 18.00. Sarà il 95° confronto fra le due formazioni nel campionato di Serie A.

La partita Genoa-Torino sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà affidata a Gianluca Di Marzio, che sarà coadiuvato da Renato Zaccarelli al commento tecnico.

Gli abbonati Sky, mediante Sky Go, avranno anche la possibilità di seguire Genoa-Torino in diretta sia sul proprio pc o notebook, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nella prima ipotesi dovranno collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, nella seconda, invece, occorrerà scaricare l'apposita app per sistemi iOS e Android.

L'alternativa per godersi Genoa-Torino in streaming è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente a chi acquista uno dei pacchetti proposti di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare.

Thiago Motta avrà tre assenze pesanti in rosa: all'infortunio di Kouamé in attacco si sono aggiunti infatti in settimana quelli di Lerager a centrocampo e Cristian Zapata in difesa. A livello tattico dovrebbe registrarsi il passaggio al 4-3-3, con Pinamonti al centro del tridente d'attacco e ai suoi lati l'esperto Pandev e Agudelo. A centrocampo è probabile la conferma di Sturaro, che agirà da mezzala destra, con Cassata mezzala sinistra e Schöne in cabina di regia. In difesa, davanti al portiere Radu, sarà Goldaniga a prendere il posto di Zapata accanto a Romero, con Ghiglione e Criscito sulle due fasce.

Mazzarri proverà fino all'ultimo a recuperare Belotti dopo la botta all'anca rimediata contro l' , e sarà decisivo in tal senso il provino che il capitano sosterrà poche ore prima della partita. Se non dovesse farcela spazio a Zaza, con Verdi come partner. In mediana in mezzo potrebbe rivedersi Rincon con ai suoi lati Baselli e Lukic, quest'ultimo favorito su Meité. De Silvestri e Ansaldi, invece, presidieranno le due fasce. Fra i pali ci sarà Sirigu, mentre Izzo, N'Koulou e Bremer comporranno la difesa a tre. Assenti per infortunio Lyanco e Iago Falque.

GENOA (4-3-3): I. Radu; Ghiglione, Romero, Goldaniga, Criscito; Sturaro, Schöne, Cassata; Pandev, Pinamonti, Agudelo.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Bremer; De Silvestri, Baselli, Rincon, Lukic, Ansaldi; Belotti, Verdi.