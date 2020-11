Genoa-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Genoa e Torino si affrontano nel recupero del match del 3° turno di Serie A: tutto sulle formazioni e su dove vedere la gara in tv e streaming.

GENOA-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 4 novembre 2020

4 novembre 2020 Orario: 17:00

17:00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Genoa e Torino si sfidano nel recupero di un match valido per la terza giornata del campionato di Serie A.

La partita si sarebbe dovuta inizialmente giocare lo scorso 3 ottobre con fischio d’inizio alle 18:00 ma due giorni prima, la Lega Serie A con una nota aveva annunciato lo spostamento della stessa a data da destinarsi, poiché all’interno del ‘gruppo squadra’ rossoblù si era registrato il sorgere di un vero e proprio focolaio da Covid-19.

Allora furono ben 16, tra giocati e membri dello staff del Genoa, a risultare positivi e a rendere quindi impossibile il normale svolgimento della gara. La data del recupero è stata poi annunciata il successivo 7 ottobre.

Quella che andrà in scena sarà la sfida numero 97 tra le due squadre in Serie A. Il bilancio è favorevole al Torino in virtù delle 38 vittorie, a fronte delle 30 sconfitte e dei 28 pareggi.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Genoa-Torino: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming .

ORARIO GENOA-TORINO

Il recupero della terza giornata di Serie A, Genoa-Torino , si giocherà mercoledì 4 novembre 2020 allo stadio Luigi Ferraris di Genoa. Il fischio d’inizio è programmato alle ore 17:00.

Genoa-Torino sarà trasmessa in diretta esclusiva dall’emittente satellitare Sky, più precisamente sul canale Sky Sport Serie A (202 del satellite).

La sfida che vedrà protagoniste Genoa e Torino verrà trasmessa anche in . Coloro che sono abbonati a Sky, potranno seguire la gara con dispositivi come pc, notebook, smartphone e tablet attraverso il servizio Sky Go.

Un’alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio streaming di Sky che permette la visione dei vari eventi acquistando uno dei pacchetti proposti.

Potrete seguire le fasi salienti di Genoa-Torino anche sul nostro portale grazie alla diretta testuale. Vi proporremo tutti gli aggiornamenti della sfida del Ferraris minuto per minuto, dalle formazioni alle azioni degne di nota.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-TORINO

Maran potrebbe concedere un turno di riposo a Pandev, scalpita Pjaca. Probabile conferma per Scamacca dopo il primo goal in Serie A. Criscito, uscito acciaccato dal Derby, è in dubbio: pronto Luca Pellegrini. A centrocampo Behrami è favorito su Badelj.

Giampaolo deve valutare le condizioni di Belotti: se non dovesse farcela sarà Bonazzoli a guidare l'attacco granata. Per il resto pochi i cambi rispetto alla gara persa in pieno recupero contro la : Nkoulou si gioca una maglia da titolare con Lyanco, a centrocampo Linetty è favorito su Gojak.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meitè, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Bonazzoli.