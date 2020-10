Genoa-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Genoa sfida in casa il Torino nell'anticipo della 3ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

GENOA-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 3 ottobre 2020

3 ottobre 2020 Orario: 18.00

18.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Genoa di Rolando Maran affronta in casa il Torino di Marco Giampaolo per la 3ª giornata di campionato. La partita è a forte rischio rinvio a causa della positività al Coronavirus di 15 componenti del club, di cui 11 calciatori e 4 dirigenti.

ll Grifone ha 3 punti in classifica dopo 2 giornate, frutto di un successo rotondo in casa sul e di una pesante sconfitta in trasferta con il , mentre i granata, che hanno rimediato 2 sconfitte di fila, arrancano nei bassifondi della graduatoria.

Nei 48 confronti casalinghi disputati finora con i granata in , i rossoblù sono in vantaggio con 24 successi, 14 pareggi e 10 sconfitte. Tuttavia il Torino si è sempre imposto negli ultimi 3 precedenti al Ferraris nel massimo campionato. L'ultima vittoria interna dei rossoblù nella sfida risale al 21 maggio 2017 (2-1 con goal di Rigoni e Giovanni Simeone).

Altre squadre

Il capitano del Torino, Andrea Belotti, ha già realizzato 2 reti in campionato fino a questo momento. In questa pagina tutte le informazioni su Genoa-Torino: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO GENOA-TORINO

Genoa-Torino si giocherà il pomeriggio di sabato 3 ottobre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 97ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 18.00.

La partita Genoa-Torino sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà affidata a Maurizio Compagnoni, che sarà affiancato da Fernando Orsi al commento tecnico.

L'anticipo della 3ª giornata di Serie A, Genoa-Torino, sarà naturalmente visibile per gli abbonati Sky anche in diretta mediante Sky Go, sia su supporti mobili, come tablet e smartphone, scaricando l'app per sistemi Android e iOS, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma.

Tutti potranno inoltre vedere la gara in streaming attraverso Now Tv, il servizio live e on demand di Sky che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui le partite della Serie A. Basterà acquistare uno dei pacchetti dedicati.

IN DIRETTA SU GOAL

Su Goal avrete inoltre la possibilità di seguire Genoa-Torino anche in diretta testuale. Collegandovi con il sito, troverete infatti gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, dal calcio d'inizio al fischio finale.

Genoa decimato dagli infortuni e dalle positività multiple al Coronavirus. Problemi soprattutto a centrocampo per Maran, reparto in cui - qualora il match si giochi - saranno assenti contemporaneamente Behrami, Cassata, Lerager, Melegoni, Radovanovic, Schöne e Sturaro. In cabina di regia agirà Badelj, con Brlek o Valietti come mezzala destra, Badelj playmaker, Zajc mezzala sinistra. Sulle fasce Ghiglione e Czyborra: out Zappacosta e Parigini, ancora indietro Criscito. Davanti il tandem offensivo potrebbe essere composto da Destro e Pandev. Fra i pali toccherà al terzo portiere Zima, vista la contemporanea assenza per positività al Covid-19 di Perin e Marchetti. In difesa linea a tre composta da Biraschi, Goldaniga e Cristian Zapata, con Masiello prima alternativa.

L'articolo prosegue qui sotto

Giampaolo si affiderà al 4-3-1-2. In attacco confermata la coppia Zaza-Belotti. Alle loro spalle dovrebbe esserci spazio per Verdi, con Berenguer ad un passo dalla cessione. In mediana il recuperato Rincon agirà da perno centrale, con Meité e Linetty che si candidano da mezzali. Davanti al portiere Sirigu, Vojvoda e uno tra Ansaldi o Murru saranno i due terzini, mentre Bremer affiancherà Nkoulou in mezzo: potrebbe stare fuori Izzo. L'unico indisponibile è il lungodegente Baselli.

GENOA (3-5-2): Zima; Goldaniga, C. Zapata, Biraschi; Ghiglione, Brlek, Badelj, Zajc, Czyborra; Pandev, Destro

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Nkoulou, Ansaldi; Meitè, Rincon, Linetty; Verdi; Zaza, Belotti