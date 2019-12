Genoa, Thiago Motta sicuro: "Oggi non si è vista la mia idea di calcio"

Una rete di Gabbiadini nei minuti finali decide un derby brutto e privo di emozioni: il cade ancora e complica ulteriormente una classifica già problematica, Thiago Motta ha commentato il match poco dopo il fischio finale.

Ai microfoni di 'DAZN', l'allenatore rossoblù ha raccontato cosa non ha funzionato nella sua formazione:

"Il risultato negativo ci penalizza, non meritavamo di perdere, nessuno meritva di vincere. Dobbiamo uscire con la convinzione che anche in partite del genere dobbiamo giocare con la palla a terra. Va bene essere aggressivi, ma quando abbiamo il pallone dobbiamo costruire e arrivare a concretizzare".

Una precisa idea di calcio che Thiago Motta sta cercando di trasmettere alla squadra, ma che stasera non si è vista:

"Il calcio deve essere propositivo. Siamo stati bravi in difesa, ma in avanti possiamo fare molto di più. Non vedo altro modo di giocare. La squadra deve stare unita e tutti devono partecipare alle due fasi. Questa è la mia idea di gioco, non è solo una questione di possesso palla".