Genoa, terzo colpo in arrivo: incontro per il ritorno di Destro

Il Genoa dopo aver chiuso per Perin e Behrami adesso lavora al terzo ritorno del calciomercato di gennaio. L'obiettivo è Mattia Destro.

Il , attualmente ultimo in classifica, dopo l'esonero di Thiago Motta e il ritorno di Davide Nicola corre ai ripari anche sul calciomercato di gennaio per rinforzare la rosa tanto da non fermarsi neppure nel giorno di Capodanno.

Oggi infatti, secondo 'Sky Sport', è previsto un incontro decisivo per il sempre più probabile ritorno di Mattia Destro in Liguria. L'attaccante, chiuso al da Palacio e Santander, potrebbe così vestire di nuovo la maglia del Genoa.

Destro aveva già giocato per il Grifone nella stagione 2010/11 e proprio con i rossoblù aveva debuttato in contro il . Se l'incontro di oggi andrà per il verso giusto, già domani l'attaccante potrebbe arrivare a Genova per sostenere le visite mediche di rito.

Quello di destro peraltro sarebbe il quarto 'ritorno' di gennaio dopo il tecnico Nicola, il portiere Perin e l'esperto centrocampista Behrami. Lavori in corso anche a Capodanno, insomma.