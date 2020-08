Il Genoa sta con l'Atalanta, il messaggio social: "Stasera tifiamo Italia"

Il messaggio di supporto all'Atalanta da parte del Genoa, club che Gasperini ha guidato per 7 stagioni: "Questa sera noi tifiamo Italia".

L' si gioca la storia in una serata speciale: dopo le ultime strepitose stagioni la Dea arriva alla resa dei conti contro una big europea come il nei quarti di finale di . Il ha fatto sentire il proprio supporto tramite i social con uno speciale messaggio alla squadra bergamasca.

Sul proprio profilo 'Twitter' ufficiale il club nerazzurro ha infatti pubblicato una foto della sfida giocata proprio contro l'Atalanta con uno speciale messaggio di sostegno:

"Questa sera noi tifiamo !".

Proprio sulla panchina rossoblù Gian Piero Gasperini ha vissuto ben 7 stagioni: il Grifone prova a caricare l'unica squadra italiana rimasta in corsa in Champions League nella gara più importante della storia nerazzurra, riprendendo le parole dello stesso allenatore della Dea, che in conferenza stampa aveva definito la sua Atalanta come una sorta di Nazionale in vista del grande appuntamento.