Genoa-Spezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Derby ligure tra il Genoa e lo Spezia al Ferraris per il 33° turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

GENOA-SPEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Genoa-Spezia

Genoa-Spezia Data: sabato 24 aprile 2021

sabato 24 aprile 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite)

Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite) Streaming: Sky Go e NOW

Sfida salvezza stuzzicante quella tra Genoa e Spezia allo stadio Ferraris, in programma sabato alle 15.00. Il derby ligure inaugura la 33esima giornata di Serie A e potrà dire molto sulle possibilità di entrambe le formazioni di salvarsi con largo anticipo.

Le due compagini liguri si sono affrontate complessivamente in 16 occasioni, con l'ultima vittoria dello Spezia che risale al 2006 (2-0). All’andata è stato il Genoa a portarsi a casa il derby, con le reti di Destro e Criscito che ribaltano il vantaggio iniziale di Nzola. Ora la squadra di Italiano vorrà vendicarsi, conquistando il primo derby contro il Genoa della propria storia in Serie A.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Genoa-Spezia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO GENOA-SPEZIA

Genoa-Spezia si disputerà sabato 24 aprile nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris, in Marassi, a Genova. Il fischio d'inizio della gara è in programma alle ore 15.00.

Il match tra il Genoa e lo Spezia sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 satellite, numero 473 e 483 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 satellite).

Non solo tramite satellite o digitale terrestre. Sarà possibile vedere Genoa-Spezia anche grazie a Sky Go: questo sarà possibile su smartphone e tablet, scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi direttamente con il sito ufficiale della piattaforma. La gara si potrà vedere anche tramite NOW, il servizio live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle partite del massimo campionato di calcio a chi acquista il pacchetto Sport.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire del derby ligure tra Genoa e Spezia anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita, con la descrizione dei goal, delle azioni più importanti e degli eventi.

Ballardini conferma il 3-5-2 per i liguri, privi dello squalificato Radovanovic rimpiazzato da Zapata. Perin in porta, Masiello e Criscito completano la difesa. Zappacosta e Czyborra esterni, Zajc, Badelj e Strootman in mezzo. Scamacca e Destro coppia d'attacco.

Italiano, invece, punta sul 4-3-3 con Provedel tra i pali, Ferrer e uno tra Bastoni o Marchizza sulle fasce. Coppia di centrali formata da Erlic e Ismajli. In mediana spazio a Maggiore, Ricci e Pobega, mentre in attacco ci sarà il tridente formato da Verde, Nzola e Farias, in vantaggio su Gyasi.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Zapata, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Scamacca, Destro.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Ismajli, Marchizza; Maggiore, Ricci, Pobega; Verde, Nzola, Farias.