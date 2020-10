Genoa, Shomurodov e Zappacosta saltano il Derby contro la Sampdoria

Eldor Shomurodov e Davide Zappacosta non ci saranno nel Derby contro la Sampdoria. Il laterale italiano tornerà dopo la sosta.

Dopo la sconfitta contro l' per due a zero, il punta a rifarsi nella partita delle partite per Genova, ovvero il Derby contro la . Ma Rolando Maran riceve due brutte notizie a pochi giorni dal Derby della Lanterna.

Eldor Shomurodov e Davide Zappacosta infatti non faranno parte della sfida contro la Sampdoria per probelmi fisici. Il terzino ha riportato una lesione muscolare al retto femorale della coscia destra, che lo porterà a tornare probabilmente solo dopo la sosta.

Per l'attaccante uzbeko si tratta invece di un problema ai flessori alla coscia destra. Probabilmente comunque non sarebbe stato titolare.

Non ci sarà nemmeno Sturaro, infortunato da lungo tempo e, almeno per il momento, i due positivi al coronavirus Brlek e Males.

