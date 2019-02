Genoa-Sassuolo: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Genoa ospita il Sassuolo nella 22ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Genoa di Cesare Prandelli ospita il Sassuolo di Roberto De Zerbi nella 22ª giornata di Serie A . I liguri sono tredicesimi in classifica con 23 punti e un cammino con 6 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte, gli emiliani occupano l'11° posto con 29 punti, frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte.

Il centravanti polacco Krzysztof Piatek, passato al Milan nel calciomercato di gennaio, è il miglior marcatore rossoblù in campionato con 13 goal segnati in 19 gare, mentre Kouma Babacar è il giocatore più prolifico degli emiliani con 6 reti in 18 presenze. Il Genoa è reduce da un pareggio, una sconfitta e una vittoria nelle ultime 3 giornate, un percorso simile a quello del Sassuolo, che ha collezionato 7 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte.

QUANDO SI GIOCA GENOA-SASSUOLO

Genoa-Sassuolo si giocherà domenica 3 febbraio 2019 alle ore 15.00 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Sarà il 12° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE GENOA-SASSUOLO IN TV E STREAMING

La partita Genoa-Sassuolo sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-SASSUOLO

Prandelli, oltre al nuovo arrivato Sturaro, che continua il suo programma di recupero, non avrà a disposizione anche Hiljemark, Mazzitelli a centrocampo e Favilli in attacco. A livello tattico è probabile la scelta del 4-2-3-1, con Sanabria unica punta, Biraschi terzino destro e Zukanovic difensore centrale accanto a Romero. A centrocampo dovrebbero esserci i nuovi Radovanovic e Lerager (favorito su Veloso), con Lazovic, Bessa e Kouamé a comporre il trio di trequartisti.

De Zerbi non potrà disporre di Marlon e Sernicola in difesa, ma recupera Sensi e Babacar. Al centro della difesa è ballottaggio fra Peluso e Magnani per chi farà coppia con Ferrari. A centrocampo Duncan tornerà titolare al posto di Bourabia come mezzala destra, con Sensi in regia al posto dell'infortunato Magnanelli e Locatelli mezzala sinistra. Nel tridente offensivo Babacar agirà da centravanti, con Berardi e Djuricic ai suoi lati.

GENOA (4-2-3-1): I. Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic; Lazovic, Bessa, Kouamé; Sanabria.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, G. Ferrari, Peluso, Rogerio; Duncan, Sensi, Locatelli; Berardi, Babacar, Djuricic.