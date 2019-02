Genoa-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Lerager, Sanabria e Djuricic dal 1'

De Zerbi lascia in panchina Ferrari e conferma la coppia Magnani-Peluso. In attacco il Sassuolo si affida a Babacar, Berardi e Djuricic.

Queste le formazioni ufficiali di Genoa e Sassuolo:

GENOA (4-2-3-1): Radu; Biraschi Romero Zukanovic Criscito; Lerager, Radovanovic; Lazovic, Bessa, Kouame; Sanabria

SASSUOLO (4-3-3) Consigli; Lirola, Magnani, Peluso, Rogerio; Locatelli, Sensi, Duncan; Berardi, Babacar, Djuricic

Il Sassuolo prova ad accorciare sulla zona-Europa League, mentre l'obiettivo del Genoa è quello di mettere ancora più punti tra sé e la zona calda della classifica.

Prandelli sceglie ancora la difesa a quattro, con Biraschi e Criscito sulle fasce. Debutto subito per i nuovi acquisti Lerager e Radovanovic. Kouame in attacco accompagna Sanabria.

De Zerbi non vuole toccare la formazione che nelle ultime settimane ha ben figurato. Nonostante il recupero di Ferrari, in difesa giocano sempre Peluso e Magnani. In attacco Djuricic vince il ballottaggio con Di Francesco.