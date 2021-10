Genoa-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Genoa all'8ª giornata di Serie A ospita il Sassuolo: tutto sulla partita, da dove è possibile vederla in tv e streaming alle probabili formazioni.

GENOA-SASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Genoa-Sassuolo

Genoa-Sassuolo Data: 17 ottobre 2021

17 ottobre 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

La Serie A torna nel fine settimana con l'8ª giornata, che prevede tra le partite che andranno in scena anche Genoa-Sassuolo: confronto della parte medio-bassa della classifica, tra una squadra designata fin dall'inizio per la lotta salvezza e un'altra che sta rendendo al di sotto delle aspettative.

Il Genoa non vince dal 12 settembre, data del successo per 2-3 in rimonta sul Cagliari. Nelle successive 4 partite sono arrivati solo 2 punti, frutti dei pareggi per 2-2 con il Bologna e per 3-3 con il Verona.

Il Sassuolo in questo inizio di stagione non sta coniugando prestazioni spesso positive con i risultati. I neroverdi hanno raccolto 3 punti nelle ultime 5 partite, facendosi valere contro Roma, Atalanta e Inter ma tornando a casa in tutti e tre i casi con un risultato negativo.

Sono 16 i confronti tra Genoa e Sassuolo, tutti in Serie A. Prevale in questo duello la formazione emiliana con 8 successi, contro 5 dei liguri. L'ultima sfida giocata al Ferraris, datata 9 maggio 2021, è stata vinta per 1-2 dal Sassuolo (goal decisivi di Raspadori e Berardi).

Questo e molto altro su Genoa-Sassuolo nel proseguo dell'articolo: da aggiornamenti continui sulle formazioni fino ad arrivare ad indicazioni per poter godersi la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO GENOA-SASSUOLO

La sfida tra Genoa e Sassuolo è in programma per domenica 17 ottobre 2021. Calcio d'inizio fissato per le ore 15.00, allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Per poter assistere al match tra rossoblù e neroverdi è necessario avere un abbonamento a DAZN, che trasmetterà in esclusiva la partita. Disponendo di una moderna smart tv basterà accedere all'applicazione e selezionare l'evento desiderato, mentre con un televisore di altro genere è necessario avere uno dei seguenti supporti e collegarlo alla tv: TIMVISION BOX, console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

DAZN ha scelto come telecronista per Genoa-Sassuolo Federico Zanon, mentre Emanuele Giaccherini si occuperà del commento tecnico.

Oltre che in televisione, la partita in programma al Ferraris sarà visibile anche in streaming. per guardarla sul proprio computer bisogna collegarsi al sito di DAZN, mentre se il dispositivo scelto è uno smartphone o un tablet è necessario scaricare e accedere all'app.

A fine partita saranno disponibili on demand per gli abbonati gli highlights, oltre all'evento per intero da poter rivedere.

Il match tra Genoa e Sassuolo verrà seguito anche qui su Goal. Accedendo al portale, potrete trovare le formazioni ufficiali e il racconto testuale della partita.

Per la sfida contro il Sassuolo Ballardini dovrebbe tornare al 4-2-3-1, dopo l'esperimento della difesa a 3 visto contro la Salernitana. Sirigu tra i pali, protetto da una difesa con Biraschi (in ballottaggio con Vazquez) e Masiello in mezzo mentre Cambiaso e Criscito (con il capitano che sta recuperando da un infortunio) a presidiare le fasce. Davanti alla retroguardia dovrebbero giocare Touré e Badelj, mentre per quanto riguarda il settore offensivo abbondano i dubbi. Kallon si gioca il posto sulla destra con Pandev ed Hernani, mentre Destro con Bianchi ed Ekuban per il ruolo di prima punta. Più certi di giocare, nel trio sulla trequarti, Rovella e Fares.

Modulo speculare da parte di Dionisi, in cui gli unici due duelli sono quelli che si ripetono praticamente ogni settimana: tra Toljan e Müldür per il ruolo di terzino destro e tra Raspadori e Scamacca per guidare l'attacco. Per il resto dovrebbero essere Chiriches e Ferrari (come centrali) e Rogerio (come terzino sinistro) a completare la difesa davanti a Consigli. La mediana a due può contare sulla qualità tecnica di Lopez e sul dinamismo di Frattesi, mentre il trio che giostrerà sulla trequarti dovrebbe essere composto da Berardi, Djuricic e Boga.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Cambiaso, Biraschi, Masiello, Criscito; Touré, Badelj; Kallon, Rovella, Fares; Destro.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogério; Lopez, Frattesi; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.