Genoa-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Genoa ospita il Sassuolo nella 18ª giornata del campionato di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il ora guidato da Davide Nicola, appena subentrato in panchina a Thiago Motta, sfida il di Roberto De Zerbi nella 18ª giornata di . I liguri sono ultimi in classifica con 11 punti e un cammino di 2 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte, gli emiliani dividono il 12° posto con il a quota 19 punti, frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 8 k.o.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Sono 6 i confronti in Serie A fra le due squadre disputati in casa del Grifone, con un bilancio di 3 vittorie, 2 pareggi e un successo dei neroverdi. Quest'ultimo risale al 5 febbraio 2017, quando una rete di Lorenzo Pellegrini regalò il successo agli emiliani di Di Francesco contro i rossoblù di Juric.

Il Genoa viene da 3 sconfitte e un pareggio nelle ultime 4 giornate, che hanno indotto la società ad un nuovo cambio di guida tecnica. Il Sassuolo invece ha ottenuto 2 pareggi, una vittoria e una sconfitta nelle ultime 4 partite giocate.

Christian Kouamé, che sarà fuori per tutta la stagione a causa dell'infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, è il miglior marcatore dei rossoblù con 5 reti, mentre Francesco Caputo e Domenico Berardi si dividono lo scettro di bomber dei neroverdi con 8 goal segnati ciascuno. In questa pagina tutte le informazioni su Genoa-Sassuolo: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

GENOA-SASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Genoa-Sassuolo

Genoa-Sassuolo Data: 5 gennaio 2020

5 gennaio 2020 Orario: 18.00

18.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO GENOA-SASSUOLO

Genoa-Sassuolo si disputerà il pomeriggio di domenica 5 gennaio 2019 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia, è in programma per le ore 18.00. Sarà il 13° confronto in Serie A fra le due formazioni.

La partita Genoa-Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da...

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire Genoa-Sassuolo in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer e notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

L'alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

Nicola dovrebbe affidarsi tatticamente al 3-5-2. In attacco Pandev, scontata le 2 giornate di squalifica, affiancherà Pinamonti. A centrocampo Schöne dovrebbe agire da regista, con Sturaro e probabimente l'ultimo arrivato Behrami mezzali. Sulle fasce Ghiglione e Pajac, favorito su Agudelo. La linea a tre difensiva dovrebbe essere composta da Biraschi, Romero e Criscito. In porta Perin, appena arrivato dalla , contende a Radu la maglia da titolare.

De Zerbi avrà ancora indisponibili Marlon e Chiriches in difesa e Defrel in attacco. In forte dubbio c'è però anche Berardi, che è convocato ma dovrebbe partire dalla panchina. A sostegno del centravanti Caputo, sulla trequarti ci sarà dunque spazio per Traoré con Djuricic e Boga. In mediana ci sarà la coppia composta da Magnanelli e Obiang, visto che Locatelli non è al meglio. In difesa Gian Marco Ferrari è favorito su Peluso per far coppia con Romagna, mentre Toljan e Kyriakopoulos dovrebbero essere i due esterni bassi. Fra i pali tornerà Consigli, pienamente recuperato dopo l'infortunio. Resta a casa l'acciaccato Rogerio.

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Behrami, Schone, Sturaro, Pajac; Pandev, Pinamonti

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, G. Ferrari, Romagna, Kyriakopoulos; Obiang, Magnanelli; Djuricic, Traoré, Boga; Caputo