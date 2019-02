Genoa-Sassuolo 1-1: Sanabria risponde a Djuricic

Parità a Marassi tra Genoa e Sassuolo: vantaggio neroverde con Djuricic, pari del Grifone col secondo goal in maglia ligure di Sanabria.

Botta e risposta al Ferraris tra Genoa e Sassuolo. 1-1 con le reti, tutte nel primo tempo, di Djuricic e Sanabria. 30 punti in classifica per i neroverdi, quota 24 per i rossoblù.

Primo tempo di marca prevalentemente neroverde. I ragazzi di De Zerbi dominano a centrocampo e fanno male sia in ripartenza che sulle fasce. E proprio da un doppio contrasto di Duncan nasce la bella azione corale che porta al goal dell'1-0 firmato da Djuricic.

Lo svantaggio convince Prandelli a cambiare qualcosa dal punto di vista tattico, con Kouamè spostato seconda punta accanto a Sanabria. E proprio da una mischia in area di rigore del Sassuolo innescata dalla presenza di Kouamè, arriva il secondo goal in Serie A di Sanabria.

L'infortunio al ginocchio di Sensi costringe De Zerbi al cambio con Bourabia. Ed è proprio il francese ad andare per due volte vicino al goal non trovasse di fronte un Radu attento. I padroni di casa rispondono con un guizzo di Sanabria di poco a lato e con il destro a giro di Kouamè deviato in angolo da Consigli.

Nel finale gli ingressi in campo dei vari Boga, Miguel Veloso, Pedro Pereira, Matri e Pandev non sortiscono alcun effetto sperato per nessuno dei due tecnici.

I GOAL

28' DJURICIC 0-1 - Diagonale destro ravvicinato su assist di Locatelli al termine di una bella azione corale, iniziata da Duncan a centrocampo.

42' SANABRIA 1-1 - Sul cross di Lazovic, la palla dopo una carambola arriva sui piedi dell'ex Betis, che insacca con un potente destro.

IL TABELLINO

GENOA-SASSUOLO 1-1

MARCATORI: 28' Djuricic (S), 42' Sanabria (G)

GENOA (4-2-3-1): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic (76' Veloso); Lazovic, Bessa (79' Pedro Pereira), Kouame; Sanabria (87' Pandev).

SASSUOLO (4-3-3) Consigli; Lirola, Magnani, Peluso, Rogerio; Locatelli, Sensi (46' Bourabia), Duncan; Berardi, Babacar (70' Boga), Djuricic (83' Matri).

Arbitro: Manganiello

Ammoniti: Duncan, Bourabia, Romero, Rogerio

Espulsi: nessuno