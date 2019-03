Genoa, Sanabria a DAZN: "Qui per avere continuità, non ci ho pensato due volte"

Antonio Sanabria è arrivato al Genoa e ha già segnato 3 goal nelle prime 5 partite. Un impatto di cui ha parlato a DAZN: "Qui per aver continuità".

Tre goal in cinque partite per ripresentarsi alla Serie A. Antonio Sanabria dopo le esperienze con Sporting Gijón e Betis Siviglia è tornato in Italia e ha scelto il Genoa. Ha iniziato alla grande, ma per lui è solo l'inizio di una rivincita, dopo essere stato scaricato dalla Roma nel 2016, a 20 anni.

Segui live e in esclusiva Genoa-Frosinone su DAZN

Il classe 1996 ha raccontato la sua scelta di tornare in Italia e approdare all'ombra della Lanterna in un'intervista a 'DAZN'. Il paraguayano ha sempre avuto le idee chiare, anche grazie ai consigli di un ex compagno.

“Quando mi hanno chiesto di venire qui non ci ho pensato due volte. Prima di venire ho parlato con Iago Falqué, siamo stati insieme a Roma e mi ha parlato bene di questa piazza. Alla fine la scelta è stata mia, ho visto tanti grandi attaccanti che sono passati da qui e hanno fatto bene, tanti grandi giocatori e spero di fare una carriera importante come questi giocatori”

Sanabria ha affermato di voler trovare a Genova soprattutto la continuità che al Betis ha avuto solo a singhiozzo, nonostante in due anni e mezzo abbia toccato le 64 presenze.

“Sono arrivato qui per avere continutità, ho trovato l’ambiente ideale. Ci sono tutte le condizioni per fare una grande stagione. Mi sento più maturo ma ho ancora voglia di migliorare perché sono ancora giovane. Spero di fare tanti gol sotto la gradinata nord. Qui si respira la storia, il Genoa è il club più antico d’Italia, lo senti quando vieni al campo d’allenamento, quando entri a Marassi”.

Nel passato di Sanabria ci sono anche gli anni nella Cantera del Barcellona, lasciata da giovanissimo per trasferirsi in Italia, prima al Sassuolo e poi alla Roma.

"La Masia mi ha aiutato tanto. Il settore giovanile del Barcellona mi ha insegnato tanti valori importanti, crescere lì significa tanto. Quando sei piccolo, rischi di non trovare la strada giusta, e lì ti aiutano per non farti sbagliare, in futuro ritrovi tutto. Esordire in Serie A è sempre stato il mio sogno, da quel giorno di 5 anni fa sono cambiato tanto”.

Nonostante sia un ex Barcellona, i due esempi da seguire del 22enne attaccante sono due attaccanti che hanno segnato gli ultimi due decenni del Real Madrid: Ronaldo il brasiliano e Karim Benzema, quest'ultimo anche battuto l'anno scorso al Bernabéu.