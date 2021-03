Genoa-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Genoa e Sampdoria si giocano il derby valido per il 25° turno di Serie A: tutto sulle formazioni e su come seguire la gara in tv e streaming.

GENOA-SAMPDORIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Genoa-Sampdoria

Genoa-Sampdoria Data: 3 marzo 2021

3 marzo 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Sky Sport (numero 253 del satellite, 484 del digitale terrestre)

Streaming: Sky Go e Now TV

Terzo derby stagionale tra Genoa e Sampdoria, attese dalla sfida clou valida per la 25esima giornata di Serie A: xxx punti separano le due squadre in una classifica tutto sommato positiva per entrambe, se consideriamo i rispettivi obiettivi.

'Grifone' che ha perso nell'ultimo turno in casa dell'Inter capolista: troppo forti Lukaku e compagni per i ragazzi di Ballardini, dominati in lungo e in largo dal primo all'ultimo minuto.

Sconfitta anche per i blucerchiati, costretti ad arrendersi al cospetto dell'Atalanta: di Malinovskyi e Gosens le reti della 'Dea'.

Come detto, si tratta del terzo confronto in questa annata tra le due rivali: il primo, giocato il 1° novembre 2020, si concluse sull'1-1 in virtù delle reti messe a segno da Jankto e Scamacca, in un botta e risposta sviluppatosi nel giro di cinque minuti.

Il secondo confronto è datato 26 novembre, valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia: a sorridere fu il Genoa, trascinato da una doppietta di Scamacca e dal sigillo di Lerager in risposta all'iniziale vantaggio di Verre.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente per rimanere informati su Genoa-Sampdoria: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni impiegate dai due allenatori, fino alle indicazioni su come assistere al match in diretta tv e streaming.

ORARIO GENOA-SAMPDORIA

Genoa-Sampdoria si giocherà mercoledì 3 marzo 2021 allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova: non potranno essere presenti i tifosi in ottemperanza alle norme di contenimento della diffusione del contagio da Coronavirus. Calcio d'inizio alle ore 20:45.

Il derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria sarà trasmesso in diretta tv esclusiva da Sky sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite e 484 del digitale terrestre).

La visione in diretta streaming di Genoa-Sampdoria sarà disponibile per gli abbonati Sky grazie al servizio riservato Sky Go, utilizzabile attraverso l'apposita applicazione scaricabile su dispositivi come pc, smartphone e tablet.

L'altra opzione è rappresentata da Now TV, piattaforma online con cui è possibile assistere alla programmazione di Sky: basterà sottoscrivere uno degli abbonamenti proposti per iniziare la visione dell'evento desiderato.

Qui su Goal rimarrete aggiornati in tempo reale sul derby Genoa-Sampdoria: aggiornamenti costanti a partire dall'annuncio delle formazioni che scenderanno in campo, fino al racconto vero e proprio del match con la consueta diretta testuale.

Qualche novità in casa Genoa rispetto alla trasferta milanese: tornano Criscito, Zappacosta, Badelj, Zajc e Pandev, 'vittime' del turnover nel turno precedente. Possibile chance anche per Shomurodov, Czyborra intoccabile a sinistra.

Colley pronto al rientro tra i titolari al posto di Ferrari, così come Candreva sull'out di destra a discapito di Damsgaard. Novità in avanti: Keita farà coppia con Quagliarella, Ramirez dovrebbe partire dalla panchina.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Pandev, Shomurodov.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, A. Silva, Jankto; Keita, Quagliarella.