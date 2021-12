Genoa-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

GENOA-SAMPDORIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il Genoa di Andriy Shevchenko sfida la Sampdoria di Roberto D'Aversa, anticipo del venerdì che apre la 17ª giornata di Serie A. La stracittadina genovese è di fatto uno scontro salvezza fra le due squadre: i rossoblù sono attualmente penultimi in classifica con 10 punti, frutto di una vittoria, 7 pareggi e 8 sconfitte, mentre i blucerchiati sono quindicesimi con 15 punti e un cammino di 4 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte.

In settimana la Sampdoria è stata sconvolta dalle burrascose dimissioni del presidente Massimo Ferrero, oggetto di misure cautelari di custodia in carcere con l'accusa di reati societari e bancarotta. I presunti reati non riguarderebbero il club, ma bisognerà capire se i fatti avranno ripercussioni sulla squadra proprio nella settimana del derby.

La partita del Ferraris sarà il 76° Derby della Lanterna fra le due formazioni in Serie A: al momento il bilancio è favorevole ai blucerchiati con 29 vittorie, 29 pareggi e 18 affermazioni rossoblù. Considerando solo le stracittadine con il Genoa come sqquadra di casa è sempre la Sampdoria a condurre con 15 vittorie, 14 pareggi e 9 successi del Grifone.

Il Genoa, che non ha mai vinto sotto la gestione del nuovo allenatore ucraino, viene da 3 sconfitte e un pareggio nelle ultime 4 giornate, mentre la Sampdoria ha rimediato 2 vittorie e 2 sconfitte. Mattia Destro è il bomber dei rossoblù con 6 reti, stesso bottino realizzativo di Antonio Candreva, il giocatore più prolifico dei blucerchiati. In questa pagina tutte le informazioni su Genoa-Sampdoria: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO GENOA-SAMPDORIA

Genoa-Sampdoria si disputerà la sera di venerdì 10 dicembre nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il 77° derby della Lanterna nel massimo campionato avrà inizio alle ore 20.45.

DOVE VEDERE GENOA-SAMPDORIA IN TV

Il Derby della Lanterna Genoa-Sampdoria sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

I nomi del telecronista e della seconda voce di Genoa-Sampdoria non sono stati ancora ufficializzati da DAZN.

GENOA-SAMPDORIA IN DIRETTA STREAMING

I clienti DAZN potranno seguire la stracittadina genovese Genoa-Sampdoria in diretta streaming anche su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando l'apposita app per sistemi iOS o Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Sarà inoltre possibile seguire il match in diretta streaming sul proprio personal computer o notebook, semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine della partita gli utenti potranno vedere gli highlights e l'evento integrale anche in modalità on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

GOAL darà la possibilità ai suoi lettori di seguire il Derby della Lanterna, Genoa-Sampdoria, anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-SAMPDORIA

Shevchenko recupera Criscito e Destro per l'importante stracittadina, e potrebbe utilizzarli entrambi nell'undici titolare. Davanti al portiere Sirigu, in difesa il capitano potrebbe dunque affiancare Biraschi e Vasquez nella linea a tre. A centrocampo Badelj sarà il regista, con Sturaro ed Hernani probabili mezzali e Sabelli e Cambiaso a presidiare le due fasce. Davanti l'ex attaccante rossonero affiancherà uno fra Pandev ed Ekuban. Ai box Rovella, Cassata, Fares e Caicedo, tutti infortunati.

D'Aversa si affiderà al 4-4-2. In attacco probabile panchina per Quagliarella, con la coppia offensiva titolare che dovrebbe essere composta da Caputo e Gabbiadini. Candreva e Thorsby agiranno da ali, mentre Adrien Silva e lo svedese Ekdal potrebbero essere i due interni. In difesa Yoshida e Colley formeranno la coppia centrale, mentre Bereszynsky e Augello saranno i due terzini. In porta giocherà Audero. Sicuro assente l'infortunato Damsgaard, mentre saranno da valutare le condizioni di Torregrossa e Vieira.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Criscito; Sabelli, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Destro, Pandev.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynsky, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Ekdal, Thorsby; Caputo, Gabbiadini.