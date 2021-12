Genoa-Salernitana dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

GENOA-SALERNITANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Genoa-Salernitana

• Data: 14 dicembre 2021

• Orario: 21.00

• Canale TV: Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre)

• Streaming: Sport Mediaset, Mediaset Play

Periodo difficile per il Genoa. La cura Shevchenko non funziona: quattro sconfitte in cinque gare per la squadra rossoblu, l'ultima nel 'Derby della Lanterna' contro la Sampdoria.



Non sta meglio nemmeno la Salernitana, l'avversaria dei liguri nella gara valevole per i sedicesimi di Coppa Italia. I campani sono reduci dalla sconfitta per 4-0 al 'Franchi' contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Sarà un match tra due squadre in crisi di risultati e a caccia, dunque, di un risultato positivo. Il Genoa punta sulla Coppa Italia per dimenticare i guai del campionato, ma anche la Salernitana non sta meglio. L'ultimo precedente risale al 2 ottobre 2021: il successo della Salernitana sul Genoa per 1-0.

L'articolo prosegue qui sotto

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere sulla sfida Genoa-Salernitana: dalle ultime relative alle formazioni alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO GENOA-SALERNITANA

Genoa-Salernitana, gara valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, si giocherà martedì 14 dicembre allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Il match si giocherà alle ore 21.00.

DOVE VEDERE GENOA-SALERNITANA IN TV

Genoa-Salernitana, la gara che aprirà il turno di Coppa Italia, sarà visibile su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre) che trasmetterà la partita in diretta e in esclusiva.

GENOA-SALERNITANA IN DIRETTA STREAMING

Genoa-Salernitana, match valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, sarà trasmessa da Mediaset, titolare dei diritti della competizione, anche in streaming. Sarà possibile guardare il match su pc, tablet e smartphone, collegandosi direttamente su Sport Mediaset o Mediaset Play.

IN DIRETTA SU GOAL

Potrete seguire il corso di Genoa-Salernitana anche su GOAL tramite la nostra telecronaca testuale: dal prepartita alle formazioni ufficiali, fino alla descrizione delle azioni salienti del match.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-SALERNITANA

GENOA (3-5-2): Sirigu; Bani, Masiello, Criscito; Sabelli, Bianchi, Behrami, Hernani, Cambiaso, Destro, Pandev.

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Zortea, Gyomber, Gagliolo, Ranieri, Coulibaly, Capezzi, Kastanos; Ribery; Gondo, Djuric.