Genoa-Roma, le formazioni ufficiali: Santon e Spinazzola dal 1'

Le formazioni ufficiali di Genoa-Roma: Fonseca schiera la sua formazione standard, con Under, Spinazzola e Santon a rimpiazzare gli indisponibili.

Le formazioni ufficiali:

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Goldaniga; Ghiglione, Sturaro, Schone, Cassata, Barreca; Pandev, Sanabria.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola; Veretout, Diawara; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

La fa visita al nella partite delle 18 della domenica di campionato, valida per la prima giornata di ritorno. Paulo Fonseca cerca la vittoria per non perdere il treno delle prime, mentre la squadra di Nicola è a caccia di punti utili alla salvezza.

Paulo Fonseca schiera come sempre il suo 4-2-3-1, con Dzeko unico riferimento offensivo. Tanti indisponibili sulle fasce e così giocheranno Santon e Spinazzola (ad un passo dall' nei giorni scorsi). Under rimpiazza l'infortunato Zaniolo come successo in Coppa .

Davide Nicola continua ad insistere sulla difesa a tre, anche senza Criscito, puntando su Goldaniga. A tutto campo giocheranno Barreca e Ghiglione come sempre. In attacco conferme ancora una volta per Pandev e Sanabria.